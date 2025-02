Serie A, 25esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 13 febbraio 2025 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo di serie A, che si appresta a vivere la sua giornata numero 25. Giornata che verrà inaugurata da Bologna-Torino, l'anticipo in programma nel venerdì di San Valentino. Il piatto forte del sabato, dopo la sfida fra Atalanta e Cagliari, è Lazio-Napoli. Dopo il ko in Champions, il Milan è chiamato al riscatto in casa contro il Verona. Il lunch match domenicale va in scena a Firenze, dove è atteso il Como. In chiave salvezza, occhio al duello fra Monza e Lecce. Dopo Udinese-Empoli e Parma-Roma, fari puntati sul derby d'Italia fra Juventus e Inter. A completare il quadro sarà lunedì Genoa-Venezia.

Il programma delle gare e dove vederle

Bologna-Torino: venerdì 14 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Cagliari: sabato 15 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Napoli: sabato 15 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Milan-Hellas Verona: sabato 15 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Fiorentina-Como: domenica 16 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Monza-Lecce: domenica 16 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Udinese-Empoli: domenica 16 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Roma: domenica 16 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Inter: domenica 16 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Venezia: lunedì 17 febbraio, ore 20:45, diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Bologna-Torino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli. Atalanta-Cagliari

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, de Roon, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola. Lazio-Napoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte. Milan-Hellas Verona

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz, Tchatchoua; Niasse, Duda; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti. Fiorentina-Como

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Gudmundsson, Folorunsho; Beltran. All. Palladino.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas. Monza-Lecce

Monza (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota, Ganvoula. All. Nesta.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo. Udinese-Empoli

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Kalstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Kouamé, Esposito; Colombo. All. D’Aversa. Parma-Roma

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Hernani, Keita; Cancellieri, Bernabé, Man; Bonny. All. Pecchia.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri. Juventus-Inter

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Kelly; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. Genoa-Venezia

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

Le designazioni arbitrali

Bologna-Torino: arbitro Fabbri di Ravenna, assistenti Mondin e Raspollini, IV Ufficiale Santoro, VAR Dionisi, AVAR Abisso;

Atalanta-Cagliari: arbitro Marchetti di Ostia Lido, assistenti Vecchi e Mokhtar, IV Ufficiale Cosso, VAR Guida, AVAR Manganiello;

Lazio-Napoli: arbitro Massa di Imperia, assistenti Perrotti e L.Rossi, IV Ufficiale Pairetto, VAR Abisso, AVAR Sozza;

Milan-Hellas Verona: arbitro Fourneau di Roma, assistenti Bindoni e Tegoni, IV Ufficiale Massimi, VAR Meraviglia, AVAR Aureliano;

Fiorentina-Como: arbitro Piccinini di Forlì, assistenti Zingarelli e D’Ascanio, IV Ufficiale Rutella, VAR Marini, AVAR Manganiello;

Monza-Lecce: arbitro Collu di Cagliari, assistenti Lo Cicero e Ricci, IV Ufficiale Arena, VAR Aureliano, AVAR Di Vuolo;

Udinese-Empoli: arbitro Doveri di Roma, assistenti Dei Giudici e Niedda, IV Ufficiale Giua, VAR Ghersini, AVAR Guida;

Parma-Roma: arbitro Chiffi di Padova, assistenti Del Giovane e M.Rossi, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Sozza, AVAR Abisso;

Juventus-Inter: arbitro Mariani di Aprilia, assistenti Giallatini e Colarossi, IV Ufficiale Zufferli, VAR Mazzoleni, AVAR Di Bello;

Genoa-Venezia: arbitro Marinelli di Tivoli, assistenti Passeri e Capaldo, IV Ufficiale Perri, VAR Di Bello, AVAR Mazzoleni

La classifica

Napoli 55; Inter 54; Atalanta 50; Lazio 45; Juventus 43; Fiorentina 42; Milan*, Bologna* 38; Roma 34; Udinese 30; Torino 28; Genoa 27; Cagliari, Lecce 24; Verona 23; Como 22, Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

* una gara da recuperare