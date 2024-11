Calcio serie B, Virtus Entella-Gubbio 2-1. Decide la doppietta di Guiu

Gubbio, 10 novembre 2024 – Il Gubbio non dà continuità alla vittoria contro il Rimini e cade sul campo della Virtus Entella. Oltre al risultato, preoccupa ancora una volta la prestazione, condizionata sì dalle assenze (Taurino ha dovuto inserire David per far rifiatare Rovaglia e anche i Primavera D’Avino e Mancini) ma ancora una volta insufficiente in tutte le fasi, eccezion fatta per i primi 10’ del secondo tempo.

L’approccio è molle, tanto che alla prima chance, creata all’11°, palla la Virtus Entella: sul cross di Bariti Guiu si ritrova in area colpevolmente solo e da pochi passi può angolare il colpo di testa che vale l’1-0. Il Gubbio risponde due minuti dopo sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il tiro improvviso di Fossati che colpisce in pieno la traversa, ma la reazione non trova spazi di continuità. Anzi è l’Entella che sfiora il raddoppio al 35°, quando Di Mario libera Guiu davanti alla porta ma il suo tocco sotto è neutralizzato da un reattivo Venturi.

Il primo tempo, giocato su ritmi bassi da entrambe le squadre, scivola via senza ulteriori sussulti, mentre nella ripresa il Gubbio scende bene in campo e, dopo una buona pressione iniziale, trova il pari al 52°. L’azione che porta al pari è da calcio moderno: Zallu al cross, sul secondo palo s’inserisce Corsinelli che di testa beffa la retroguardia avversaria e firma il pareggio.

Il momento positivo dura però pochi minuti, tanto che al 61° l’Entella ha l’occasione per il raddoppio: sull’uscita avventata di Venturi, infatti, è Di Mario che raccoglie e calcia da lontano ma manda altissimo. È ancora un errore in fase difensiva, però, che condanna il Gubbio. Al 79° la retroguardia rossoblù viene sorpresa da un lancio in avanti, Rocchi si perde Guiu che a tu per tu con Venturi lo scavalca con un preciso pallonetto. Inutile il forcing finale che porta apprensioni e niente più alla Virtus Entella, che infila l’ottavo risultato utile consecutivo. Discorso quasi opposto per il Gubbio, che ora dovrà riflettere sul da farsi.

Il tabellino

Virtus Entella-Gubbio 2-1

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi (st 38’ Manzi), Marconi, Tiritiello; Bariti (st 28’ Casarotto), Corbari (st 13’ Costa), Lipani, Franzoni, Di Mario; Guiu (st 38’ Santini), Castelli (st 38’ Zappella). All. Gallo A disp. Paroni, Siaulys, Tomaselli, Siatounis, Ndrecka, Di Noia, Portanova.

Gubbio (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (st 39’ Mancini), Stramaccioni (st 30’ Signorini); Zallu, Rosaia, Proietti (st 39’ D’Avino), Iaccarino, Corsinelli; Fossati, Rovaglia (st 16’ David). All. Taurino A disp. Bolletta, Sportolaro, Pirrello, Conti, Bita. ARBITRO: Mbei di Cuneo (Jorgji-Scribani)

Marcatori: pt 11’ Guiu, st 7’ Corsinelli, 33’ Guiu

Note: corner 8-1; ammoniti: Costa, Proietti, Stramaccioni; recupero pt 1’; st 6’.