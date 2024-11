Che domenica bestiale. Lombarde contro le big. A Cremona arriva il Pisa. Maran, bivio Sampdoria

Dodicesima giornata particolarmente impegnativa in Serie B per il trio lombardo che domani vivrà una domenica nel segno delle sfide alle grandi. Scontri con le big, infatti, per Brescia, Cremonese e Mantova che dovranno vedersela rispettivamente con Sampdoria, Pisa e Sassuolo. Per motivi diversi, vietato restare a mani vuote. Un discorso che, partendo dall’alto della classifica, vale per i grigiorossi di Corini che alle 15 ospiteranno allo Zini la capolista di Pippo Inzaghi, per una suggestiva sfida tra ex tecnici del Brescia.

Numeri alla mano, il confronto diretto rappresenta un’occasione da non sciupare per Bianchetti e compagni, che possono risalire a -3 dalla vetta, mentre è assolutamente da scongiurare una sconfitta che farebbe scivolare la Cremonese a nove lunghezze di distanza dal primo posto e, quindi, già virtualmente fuori dalla corsa per una delle due poltrone che valgono la promozione diretta in Serie A. Sarà invece una trasferta più che delicata quella che il Brescia affronterà (alle 17.15) per rendere visita alla Sampdoria. I blucerchiati possiedono un potenziale di indubbio rilievo e rappresentano un banco di prova molto importante per verificare le condizioni di salute delle Rondinelle. Il pareggio con lo Spezia ha portato la squadra di Maran a un bivio: un punto di partenza per superare il momento più delicato della crisi, oppure due punti persi a confermare il momento no dei biancazzurri (che dovranno rinunciare anche a Genova a Bisoli, Moncini e Galazzi).

Il tecnico bresciano ha sottolineato che, al di là del risultato e delle difficoltà incontrate durante l’incontro con i bianconeri spezzini, la compattezza e la volontà messe in mostra dal gruppo possono essere le colonne portanti per permettere al Brescia di tornare a marciare spedito e sostenere, appunto, sfide tutte in salita come quella in casa della Samp. La trasferta più delicata, però, può essere considerata quella del Mantova che, sempre alle 17.15, giocherà sul terreno del Sassuolo. Possanzini, qui vice di De Zerbi dal 2018 al 2021, affronta una tra le squadre più in forma del momento e deve guarire dal “mal di trasferta“: i biancorossi, lontano dal Martelli, hanno conquistato solo due punti. I virgiliani hanno una sola lunghezza di vantaggio sulla zona calda della classifica e devono trovare la svolta necessaria per fare punti anche in trasferta e marciare così in modo spedito verso la desiderata salvezza.