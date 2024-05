Chi è Nicola Bellomo, il calciatore del Bari finito sotto inchiesta per l’espulsione contro la Ternana

Roma, 30 maggio 2024 – L’espulsione di Nicola Bellomo è finita nel mirino della Procura Figc. Un cartellino rosso arrivato a risultato acquisito – il Bari stava vincendo 3-0 la sfida di playout di Serie B contro la Ternana – e oltretutto con il calciatore che in quel momento era in panchina.

Bellomo è stato cacciato dal campo dopo il litigio con un raccattapalle e a insospettire sarebbero anche delle scommesse effettuate poche ore prima della partita in una ricevitoria di Bari, che puntavano sull’espulsione pagata 24 volte la posta.

Chi è Nicola Bellomo

Bellomo è un centrocampista di 31 anni del Bari. Ha sempre dichiarato di ispirarsi a Marco Verratti: nelle ultime stagioni è stato spesso impiegato nel ruolo di trequartista. Destro di piede, ha una buona conclusione dalla distanza ed è anche un ottimo tiratore di calci piazzati.

La carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Bellomo esordisce in Serie B al termine della stagione 2008-2009 nella sfida contro il Modena. A luglio 2010 è ufficiale il suo trasferimento in prestito alla Lucchese, ma dopo nemmeno un mese fa ritorno al Bari, che lo gira subito, sempre in prestito, al Barletta in Lega Pro Prima Divisione.

Dopo aver debuttato con la nuova maglia il 22 agosto 2010 contro la Lucchese, il 3 ottobre successivo mette a segno la prima doppietta in carriera nel match contro il Cosenza. A fine stagione totalizza in tutto 33 presenze e 6 reti. L'anno seguente Bellomo torna al Bari, che lo conferma in rosa per la Serie B 2011-2012, facendogli anche firmare il prolungamento di contratto fino al 2014. Dopo un inizio difficile, diviso solo tra panchine e tribune, l'11 dicembre 2011 segna il suo primo gol in Serie B nella trasferta vinta 3-1 contro il Brescia. Ad agosto 2012 il Chievo Verona ne preleva la metà del cartellino: il centrocampista rimane però in Puglia per la stagione successiva.

Il primo gol in Serie A contro l’Inter

Nel 2013 Bellomo passa al Torino, che acquista la metà del cartellino di proprietà del Bari: il 17 agosto seguente debutta con la maglia granata in Coppa Italia, mentre a settembre c’è l’esordio in serie A, in occasione del pareggio interno del Torino per 2-2 contro il Verona. Il 20 ottobre segna il primo gol in A, mettendo a segno il definitivo 3-3 nella partita contro l'Inter.

Dopo le esperienze con Spezia e Chievo, nel 2015 il centrocampista passa in prestito al Bari, tornando a vestire la maglia biancorossa dopo 2 anni. Ci sono poi le stagioni con Ascoli, Vicenza, Alessandria, Sambenedettese, Salernitana e Reggina.

A luglio 2022 Bellomo torna per la quarta volta al Bari, neopromosso in Serie B, con cui sottoscrive un contratto biennale.