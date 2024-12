Serie B, le partite della 18esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vederle in tv

Roma, 20 dicembre 2024 – La diciottesima giornata di Serie B partirà con lo scontro tra Salernitana e Brescia, in programma questa sera alle 20:30 all’Arechi: da un lato ci sono i granata di Stefano Colantuono, al sedicesimo posto, e dall’altro i biancoazzurri di Bisoli, all’undicesima posizione con tre lunghezze in più. Nella giornata di domani, alle 15 scenderà in campo la capolista Sassuolo, che al Mapei Stadium ospiterà un Palermo in difficoltà: i rosanero, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Carrarese e Catanzaro. Inoltre, il clima in casa dei siciliani è tutt’altro che sereno, come dimostrano le contestazioni della curva verso Dionisi andate in scena durante lo scorso turno di Serie B. Perciò, un risultato positivo al Mapei potrebbe essere la migliore soluzione per riportare un po’ di serenità nell’ambiente, anche se il Sassuolo non ha alcuna intenzione di mollare la testa della classifica.

Alla stessa ora di Sassuolo – Palermo si giocheranno anche Bari – Sudtirol, Mantova – Frosinone e Carrarese – Cosenza. Alle 17:15 sempre di domani scenderanno in campo Spezia e Pisa, rispettivamente contro Catanzaro e Modena. I nerazzurri, reduci da due vittorie consecutive, non vogliono far scappare il Sassuolo in una fuga solitaria, per questo è necessaria una grande partita domani al Braglia, contro una squadra in salute galvanizzata dalla vittoria nel derby emiliano contro la Reggiana. Lo Spezia, invece, vuole riprendersi dopo il pareggio contro la Sampdoria, ma davanti avrà un Catanzaro reduce da due vittorie consecutive e con il mirino puntato sul quarto posto, che dista soltanto due punti. Anche Cittadella – Reggiana andrà in scena domani alle 17:15, mentre domenica ci saranno solo due partite: il big match tra Juve Stabia e Cesena alle 15 e Cremonese – Sampdoria alle 17:15.

Il programma delle gare e dove vederle

Salernitana – Brescia: venerdì 20 dicembre, ore 20:30; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Bari – Sudtirol: sabato 21 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Sassuolo – Palermo: sabato 21 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Mantova – Frosinone: sabato 21 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Carrarese – Cosenza: sabato 21 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Cittadella – Reggiana: sabato 21 dicembre, ore 17:15; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Catanzaro – Spezia: sabato 21 dicembre, ore 17:15; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Modena – Pisa: sabato 21 dicembre, ore 17:15; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Juve Stabia – Cesena: domenica 22 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Cremonese – Sampdoria: domenica 22 dicembre, ore 17:15; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Probabili formazioni:

Salernitana – Brescia

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Stojanovic, Amatucci, Maggiore, Ghiglione; Verde, Soriano; Simy. All. Colantuono.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi; Moncini, Borrelli. All. Bisoli.

Bari – Sudtirol

Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Falletti; Lasagna, Novakovich. All. Longo.

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Giorgini, Pietrangeli, Kofler; Molina, Praszelik, Arrigoni, Casiraghi, Zedadka; Odogwu, Merkaj. All. Castori.

Sassuolo – Palermo

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Ghion, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Moro. All. Grosso.

Palermo (4-3-3): Desplanches; Nedelcearu, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Ranocchia, Verre, Segre; Di Mariano, Henry, Di Francesco. All. Dionisi.

Mantova – Frosinone

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Bani, Cella, Solini; Trimboli, Artioli, Wieser; Galuppini, Mensah, Mancuso. All. Possanzini.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono J., Barcella, Cichella, Begic, Marchizza; Ambrosino, Ghedjemis. All. Greco.

Carrarese – Cosenza

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Belloni; Zuelli, Shpendi; Cerri. All. Calabro.

Cosenza (3-4-2-1): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Mauri, Kourfalidis, Ricci; Florenzi, Fumagalli; Mazzocchi. All. Alvini.

Cittadella – Reggiana

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Negro, Capradossi; Carissoni, Tronchin, Casolari, Amatucci, Masciangelo; Magrassi, Pandolfi. All. Dal Canto

Reggiana (4-4-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Marras, Sersanti, Reinhart, Portanova; Vergara, Pettinari. All. Viali.

Catanzaro – Spezia

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Ceresoli, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Compagnon; Iemmello, Biasci. All. Caserta.

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, Esposito S., Bandinelli, Mateju; Esposito P, Colak. All. D’Angelo.

Modena – Pisa

Modena (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. All. Mandelli.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Tramoni; Bonfanti. All. Inzaghi.

Cremonese – Sampdoria

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; Vazquez, De Luca. All. Stroppa

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulentseen, Venuti; Depaoli, Ricci, Bellemo, Benedetti, Ioannou; Tutino; Coda. All. Semplici.

Le designazioni arbitrali

Salernitana – Brescia: arbitro Bonacina, assistenti Di Monte e Massara, IV Ufficiale Di Francesco, VAR Gariglio, AVAR Pagnotta

Bari – Sudtirol: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Meli e Scarpa, IV Ufficiale Marotta, VAR Miele, AVAR Marini

Carrarese – Cosenza: arbitro Fourneau, assistenti Alassio e Pedone, IV Ufficiale Castellano, VAR Baroni, AVAR Di Vuolo

Mantova – Frosinone: arbitro Collu, assistenti Ceolin e Pressato, IV Ufficiale Canci, VAR Minelli, AVAR Longo

Sassuolo – Palermo: arbitro Ayroldi, assistenti Luciani e Biffi, IV Ufficiale Burlando, VAR Camplone, AVAR Muto

Catanzaro – Spezia: arbitro Marchetti, assistenti Ricci e Niedda, IV Ufficiale Di Reda, VAR Volpi, AVAR Di Paolo

Cittadella – Reggiana: arbitro Colombo, assistenti Di Gioia e Rossi, IV Ufficiale Ursini, VAR Prontera, AVAR Serra

Modena – Pisa: arbitro Santoro, assistenti Bianchini e Mokhtar, IV Ufficiale Sacchi, VAR Aureliano, AVAR Gualtieri

Juve Stabia – Cesena: arbitro Dionisi, assistenti Politi e Margani, IV Ufficiale Di Loreto, VAR Di Martino, AVAR Paganessi

Cremonese – Sampdoria: arbitro Mariani, assistenti Rocca e Pascarella, IV Ufficiale Iacobellis, VAR Nasca, AVAR Mazzoleni