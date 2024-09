Il Mantova vuole fare festa al “Martelli” contro il Cosenza

Mantova – È arrivata (finalmente) l’ora dell’esordio al “Martelli” (fischio d’inizio alle 20.30) per il Mantova, che, dopo la trasferta iniziale in casa della Reggiana terminata 2-2, questa sera dovrà ospitare un Cosenza rilanciato in modo importante dal successo nel match inaugurale con la quotata Cremonese.

“Abbiamo grande voglia di giocare questa partita – è la presentazione del tecnico virgiliano Davide Possanzini – Siamo fiduciosi e contenti e vogliamo far fruttare al massimo un momento che ci siamo guadagnati sul campo. Il Comune e la società hanno fatto un lavoro importante per rendere la nostra “casa” diversa e più bella. Speriamo che anche il pubblico ci sia una mano”.

Per quel che riguarda più nel dettaglio la gara, il match con i rossoblù prenderà il via da una constatazione che la matricola biancorossa ha potuto sin dai primi 90’ in serie B: “Sin dalla prima giornata abbiamo potuto capire – è la spiegazione dell’ex attaccante – che qui c’è poco margine d’errore. Inoltre ci sono più qualità e intensità e il gioco è molto più duro, come abbiamo visto dai molti falli che sono stati fatti. Per quel che ci riguarda, dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. A Reggio Emilia direi che abbiamo giocato una buona partita e lo direi anche se non avessimo pareggiato al 90’. Dobbiamo credere in quello che si sta facendo e superare la dipendenza dal risultato, nel senso che se facciamo risultato va bene e se non lo facciamo va tutto male. In effetti dobbiamo riuscire ad andare oltre il risultato finale e cercare di esaminare le cose fatte bene. È questo l’unico modo per crescere veramente”.

Sul fronte della formazione mister Possanzini, che ha ricevuto buone indicazioni dai giocatori scesi in campo a Reggio Emilia, dovrà comunque tenere conto che già mercoledì 28 (sempre alle 20.30) i biancorossi torneranno in campo per rendere visita alla Juve Stabia (una partita già molto importante, che sarà anche una riproposizione della sfida dello scorso anno nel triangolare per il titolo di serie C). In un momento nel quale la preparazione non è al top il tecnico virgiliano, quindi, dovrà stare attento a dosare le forze dei suoi giocatori così da proseguire il percorso appena cominciato nel torneo cadetto. Potrebbero esserci alcune novità nell’undici di partenza, anche se la nota che con un Cosenza da prendere con le molle può e deve fare la differenza sarà il caldo sostegno del pubblico di un “Martelli” pieno come nelle grandi occasioni. Probabili formazioni: Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi (Solini), Panizzi; Trimboli, Burrai, Muroni (Wieser); Galuppini, Fiori (Bragantini), Mancuso (Mensah). All: Possanzini. Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Dalle Mura (Caporale); Ciervo, Charlys (Kourfalidis), Florenzi, D’Orazio; Kouan; Fumagalli, Mazzocchi. All: Alvini.