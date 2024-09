Juve Stabia-Mantova, i virgiliani puntano a crescere ancora

Mantova, 28 agosto 2024 – Sono passati solo poco più di tre mesi e il Mantova si appresta a incrociare la sua strada con la Juve Stabia. Questa volta, però, l’incontro si disputerà allo Stadio Garilli di Piacenza, a differenza di quanto è avvenuto lo scorso maggio, quando la squadra di Possanzini ha chiuso, vincendo con un rotondo 4-1 (impresa che per poco non ha regalato ai biancorossi la Supercoppa) giocando al “Menti” di Castellammare di Stabia, la scorsa, esaltante stagione.

Al di là del mutamento della cornice che ospiterà il match, da quell’appuntamento di fine annata sono passate soltanto poche settimane, ma quell’incontro appartiene già alla storia e le due contendenti, entrambe decise a conservare gelosamente il posto appena ritrovato in serie B, sono concentrate su un capitolo tutto nuovo e chiedono proprio all’incontro di questa sera (mercoledì 28 agosto, si comincia alle 20.30) di trasmettere uno slancio positivo al campionato che con questo turno infrasettimanale vivrà la sua terza giornata. Le due matricole si sono presentate in bello stile alla categoria superiore ed hanno raccolto una vittoria ed un pareggio ciascuna, un bilancio che intendono arricchire proprio superando a pieni voti l’odierna sfida diretta. Per realizzare questo intento, nonostante il poco tempo a disposizione dopo le gare della seconda giornata, Juve Stabia e Mantova sono chiamate a migliorare ulteriormente le prestazioni offerte nei primi 180’.

Un discorso che vale a buon diritto per i virgiliani, che nelle prime due uscite stagionali hanno messo in mostra cuore e tenacia in gran quantità, oltre ad una promettente capacità di fare gioco, ma che, nello stesso tempo, hanno evidenziato alcuni aspetti che devono ancora crescere. In questo senso si pone al centro dell’attenzione la fase difensiva, visto che nelle prime due giornate i biancorossi hanno subito quattro reti e che hanno corso qualche rischio di troppo davanti a Festa.

Mister Possanzini ed i suoi sono chiamati a lavorare per trovare il necessario equilibrio tra una fase offensiva brillante e propositiva ed un lavoro difensivo che sembra concedere qualcosa di troppo all’avversario di turno. Un’analisi che evidenzia la necessità di non commettere errori, visto che, proprio da palle perse in malo modo dai virgiliani, sono scaturite le reti di Reggiana e Cosenza. Una “pecca” che dev’essere eliminata a partire dal match di questa sera in Campania, dove il Mantova dovrà impedire che le vespe possano pungere e trovare la forza e la convinzione che occorrono per far proseguire a buon ritmo il suo viaggio in serie B.

Probabili formazioni:

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Bellich, Ruggero; Andreoni, Buglio, Leone, Floriani Mussolini; Mosti, Piscopo; Candellone. All: Guido Pagliuca.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Solini (Redolfi), Bani (Panizzi); Burrai, Trimboli (Muroni); Galuppini, Aramu (Bragantini/Debenedetti), Fiori; Mancuso. All: Davide Possanzini. La partita si giocherà questa sera, mercoledì 28 agosto, alle 20.30, allo Stadio “Garili” di Piacenza e sarà visibile su Dazn.