La risolve Mancuso. Mantova con il cuore

Il Mantova conquista all’ultimo minuto di recupero un successo fortemente voluto ai danni di un pur valido Cittadella. La squadra di mister Possanzini aumenta gradatamente la sua pressione e proprio all’ultima conclusione vede premiare la sua tenacia da un guizzo vincente di Mancuso.

I veneti partono bene, ma i virgiliani non tardano ad assumere le redini del gioco. Prima Fiori e poi Mensah minacciano la rete difesa da Maniero, ma il punteggio non cambia, così come rimane immutato nonostante gli spunti di Brignani e Galuppini. Il primo tempo si chiude con una secca conclusione dalla distanza di Masciangelo, che però non impensierisce Festa. La gara nella ripresa riparte ancora nel segno dei biancorossi che cercano di pungere prima con Fiori e poi con Ruocco. Con il passare dei minuti il tecnico virgiliano spinge sempre più in avanti il raggio d’azione dei suoi e per la prima volta in stagione schiera contemporaneamente due prime punte come Mensah e Mancuso.

Il Mantova preme, ma la retroguardia granata (nell’occasione in maglia gialla) chiude con attenzione tutti gli spazi e il risultato rimane fermo sullo 0-0. I minuti passano e il gol sospirato non arriva, ma i padroni di casa hanno il grande merito di continuare a credere nel successo. Una tenacia che viene premiata proprio all’ultimo minuto di recupero. Al 46’ capitan Burrai, su punizione, colpisce la traversa, ma al terzo dei quattro minuti extra concessi dal direttore di gara Mancuso si fa largo nell’area veneta e supera Maniero. Il Cittadella, ormai, non ha il tempo per reagire e pochi istanti dopo il triplice fischio dell’arbitro sancisce il prezioso successo della compagine di mister Possanzini. Tre punti davvero importanti, che confermano che la matricola biancorossa ha il passo giusto per farsi valere in serie B e scatena la festa del “Martelli“.