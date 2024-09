Serie B, quarta giornata: poker Cremonese, cade la capolista Reggiana

Milano, 1 settembre 2024 - Turno infrasettimanale, l'ultimo prima della sosta, di Serie B che si apre con la vittoria del Pisa contro la capolista Reggiana. La squadra di Pippo Inzaghi passa così in testa, in attesa però dei risultati di questa sera. Cade anche il Modena che si deve nchinare a una perla al minut 12 di Ravasio. La Sampdoria el neo tecnico Sottil strappa un punto al Bari. I blucerchiarti hanno dovuto giocare per oltre 75 minuti in dieci, a causa del rosso in avvio rimediato da Stipe Vulikic. Questa sera completano il turno: Frosinone-Juve Stabia, Mantova-Salernitana, Spezia-Cesena, Palermo-Cosenza e Catanzaro-Carrarese. Ripercorriamo i primi risultati di questa quarta giornata

La Samp resiste al Bari

La prima di Sottil sulla panchina della Sampdoria parte in salita. Al 14’ Vulikic entra in scivolata su Lasagna e il direttore di gara richiamato al Var estrae il rosso per il difensore croato. Da questo momento in poi la Samp pensa solo a difendersi, mentre il Bari inizia a spingere. Tutino si fa parare da Radunovic e il pallone sbatte sulla traversa. Poi, al 33', Bereszynski tocca il pallone con il braccio in area: l’arbitro Maresca dopo il consulto al Var assegna il rigore. Sul dischetto ci va il solito Lasagna che calcia male e il suo tiro viene addirittura bloccato in due tempi da Vismara. Il portiere è in giornata di grazia e blocca tutto. Finisce 0-0, con il Bari ancora senza vittorie.

La Cremonese ne fa 4 al Sassuolo

La Cremonese, dopo un avvio deludente, cerca il rilancio e ci riesce al meglio giocando una gara stupenda contro un Sassuolo da rivedere. Nasti porta avanti al 20’ i grigiorossi, ripresi dopo undici minuti dal rigore di Moro per un mani di Vazquez in area. Al Mapei però domina la squadra di Stroppa che ritorna subito in vantaggio con Collocolo. Poi a due dall'intervallo è Johnsen a firmare il 3-1. Nella ripresa il Sassuolo non spinge troppo, anzi all'87' arriva anche il poker di Sernicola.

Cittadella corsaro a Modena

Smaltita la squalifica, Bisoli torna a sedersi sulla panchina del Modena ma l'esito non sorride ai canarini. Al ' occasione per Palumbo che però davanti a Maniero non è freddo, poi al 12' Ravasio la mette sotto la traversa segnando un gol bellissimo per il vantaggio Cittadella. Nel secondo tempo i ritmi sono ancora più bassi, con gli ospiti che si difendono e portano a casa una vittoria importante.

Dopo due sconfitte il Brescia torna a vincere

Il Brescia vince a Bolzano contro il Sudtirol, portando a casa un successo fondamentale sia per la classifica che per la panchina di Rolando Maran (date le precedenti sconfitte contro Cittadella e Reggiana). Una vittoria meritata per Bisoli e compagni, avanti al 12' con il Adorni che segna di testa. Nella ripresa c'è il raddoppio di Corrado al 60'. Nel finale Lezzerini salva il Brescia in un paio di occasioni, ma non può nulla sul rigore di Odogwu. Finisce 1-2 per il Brescia

Colpaccio del Pisa che batte la Reggiana

All'Arena Garibaldi sono di fronte le due squadre più in forma di questo inizio di campionato. Nei primi venti minuti regna l'equilibrio, poi al 21’ una genialata di Marin sblocca il match: sombrero a metà campo dell’ex Cagliari e filtrante per Tramoni incrocia il mancino e segna. In apertura di secondo tempo Bonfanti calcia con il sinistro, Bardi non trattiene e la combina grossa regalando il 2-0 al Pisa. Al 60' Tramoni fa 3-0, ma l'arbitro annulla tutto per un fallo di mano a inizio azione. Al 77’ Sersanti la riapre di testa da angolo ma non basta. La capolista cade per la prima volta e cede il posto proprio al Pisa.