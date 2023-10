Serie B, il Parma vince e comanda la classifica. Il Venezia raggiunge il Catanzaro

Roma, 30 ottobre 2023 – Il Parma resta al vertice della classifica di Serie B, al termine dell'undicesima giornata. In questo fine settimana del campionato cadetto, i ducali hanno conquistato i tre punti che gli permettono di mantenere un gap di cinque lunghezze sul Venezia. I lagunari, allo stesso modo, hanno trionfato contro il Pisa e hanno raggiunto il Catanzaro a 21 punti, che è invece caduto in trasferta contro il Como. In fondo alla classifica è il Lecco a recuperare punti preziosi, grazie alla vittoria sul Palermo, che gli permette di accorciare la classifica e schiodarsi dall'ultimo posto.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Parma, in questo undicesimo turno di Serie B, ha conquistato i tre punti sul campo dell'Ascoli. I ducali si sono imposti per 3-1, in un match arricchito dai gol di Dennis Man, autore di una doppietta, Fabrizio Caligara e Adrian Bernabé. All'inseguimento ci sono Venezia e Catanzaro: i primi hanno piegato il Pisa tra le mura amiche, mentre i secondi sono crollati in casa del Como, dove a decidere la sfida è stato un calcio di rigore realizzato da Simone Verdi. Fine settimana negativo anche per il Palermo, che ha perso contro il Lecco 2-1, permettendo a questi ultimi di smuovere la classifica nei bassifondi. Ad occupare l'ultima casella è la FeralpiSalò, che ha perso nettamente contro la Reggiana, la quale si è imposta in trasferta per 3-0. Al tappeto è terminata anche la Ternana, domata dal Modena, come anche la Sampdoria, che ha perso in casa del Sudtirol. Bene la Cremonese contro il Cittadella, mentre Spezia e Cosenza hanno chiuso in parità un match terminato a reti bianche. Infine, il Brescia ha perso tra le mura amiche contro la Bari, che si è imposta per 2-1 grazie alle marcature di Davide Diaw e Francesco Vicari.

Risultati Serie B giornata 11

Cittadella - Cremonese 1-2 79' Luca Ravanelli, 82' Alessio Vita, 90+3' Franco Vazquez

Sudtirol - Sampdoria 3-1 53' Facundo Gonzalez, 77' Raphael Odogwu, 90+5' Daniele Casiraghi (R), 90+9' Emanuele Pecorino

Spezia - Cosenza 0-0

FeralpiSalò - Reggiana 0-3 8' Janis Antiste, 43' Luca Cigarini (R), 55' Edoardo Pieragnolo

Como - Catanzaro 1-0 6' Simone Verdi (R)

Ascoli - Parma 1-3 7' Dennis Man, 13' Fabrizio Caligara, 34' Dennis Man, 54' Adrian Bernabé

Brescia - Bari 1-2 11' Gabriele Moncini (R), 58' Davide Diaw, 76' Francesco Vicari

Modena - Ternana 2-1 17' Antonio Palumbo, 56' Diego Falcinelli, 90+4' Federico Dionisi

Palermo - Lecco 1-2 8' Giovanni Crociata, 41' Alessandro Sersanti, 90+6' Matteo Brunori (R)

Venezia - Pisa 2-1 6' Mattia Valoti (R), 31' Nicholas Pierini, 74' Dennis Johnsen

Classifica Serie B giornata 11

Parma 26, Venezia 21, Catanzaro 21, Palermo 20*, Modena 19, Como 17*, Sudtirol 16*, Cremonese 16, Cosenza 15, Bari 14, Reggiana 14, Brescia 13**, Cittadella 13, Ascoli 12, Pisa 12, Spezia 8*, Sampdoria 7, Lecco 7**, Ternana 6, FeralpiSalò 5

*una partita in meno **due partite in meno

