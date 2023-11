Serie B: il Parma continua a correre, ma il Venezia resiste. Torna al successo la Samp

Bologna, 6 novembre 2023 – Continua la corsa in vetta al campionato di Serie B del Parma di Fabio Pecchia. La formazione parmense ha infatti ottenuto la nona vittoria stagionale dopo aver sconfitto 2-0 il Sudtirol: sono bastati circa nove minuti agli emiliani per sbloccare la situazione con stilettata dal limite di Bonny. Trovato il gol, i ducali hanno poi continuato a spingere e hanno siglato il raddoppio al 56’ con il rigore guadagnato da Bernabé e trasformato da Man, alla sua sesta rete stagionale. Dietro i ducali, a cinque lunghezze di distanza, a quota 24 punti, resiste il Venezia che ha dovuto sudare però le proverbiali sette camicie per sbancare il Libero Liberati di Terni: la rete decisiva dei lagunari è arrivata a 16’ dalla fine ed è stata firmata dallo statunitense Busio che, sugli sviluppi di una ripartenza, ha raccolto l’assist di Johnsen e ha insaccato il pallone con un diagonale mancino. I tre punti dello scontro ad alta quota tra il Modena terzo e il Catanzaro quarto sono andati ai “Canarini” che hanno espugnato in rimonta il Ceravolo 2-1: a passare in vantaggio dopo appena 19’ sono stati i calabresi, grazie al destro al volo di Vandeputte. Un 1-0 durato però appena 8’, perché al 27’ Manconi ha pareggiato i conti al 27’. A completare la rimonta emiliana ci ha poi pensato in pieno recupero Bozhanaj con un destro che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. È tornata al successo la Sampdoria che ha piegato il Palermo 1-0. A decidere la contesa è stato un gol di Fabio Borini al 44’: l’ex Milan è stato lesto a raccogliere e insaccare la respinta del portiere avversario su un calcio di rigore inizialmente fallito. Bene anche la Cremonese che trovato la prima vittoria allo Zini travolgendo lo Spezia dell’ex tecnico grigiorosso Alvini con un netto 3-0: ad aprire le danze il sinistro imparabile di Sernicola al 12’. Prima dell’intervallo, al 29’, è poi arrivato anche il raddoppio lombardo firmato da Zanimacchia che ha insaccato in rete un cross basso di Vasquez. A calare il tris grigiorosso ci ha poi pensato al 52’ Coda, il quale ha ribadito in rete una corta respinta del portiere avversario. Sempre in zona playoff, il Como è stato fermato sull’1-1 i casa del Pisa: passati in vantaggio al 12’ con la bellissima semirovesciata di Patrick Cutrone, i lariani sono stati riacciuffati dai nerazzurri padroni di casa a inizio ripresa, grazie alla rete di Mattia Valoti. Al Bari ottavo in classifica è invece bastato il gol di Sibilli all’80’ – un destro scoccato al termine di una bellissima iniziativa personale – per piegare l’Ascoli 1-0. Ben più scoppiettante il 3-2 che ha permesso al Cittadella di portare a casa i tre punti contro il Brescia: passati in vantaggio con l’autorete di Frare al 4’, i bresciani sono stati rimontati dalle reti di Carriero al 13’ e Vita al 32’. Al 69’, poi, Bertagnoli ha riportato in equilibrio il match, prima del definitivo 3-2 di Maistrello all’81’, che ha condannato le “Rondinelle” al ko. Infine sono arrivati i pareggi per 1-1 tra Reggiana e Lecco (reti di Antiste al 26’ e Buso al 66’) e tra Cosenza e Feralpisalò (vantaggio di Venturi al 19’ e definitivo pareggio di Butic al 62’).