Galuppini lancia il Mantova: la Salernitana si deve arrendere

Mantova, 1 settembre 2024 – Il Mantova batte 1-0 la Salernitana e dimostra di avere ormai compreso la “lezione” della serie B. La squadra di Possanzini, contro un avversario di qualità come i campani, non solo riesce a costruire gioco e occasioni, ma, quando la pressione dei granata si fa sentire, ha la forza di soffrire e riesce a condurre in porto tre punti veramente dorati.

Dopo la sconfitta maturata con la Juve Stabia, la formazione biancorossa parte con grande attenzione. I primi minuti offrono così una prolungata fase di studio da parte di entrambe le contendenti che viene interrotta al 13’ dalla prima, nitida palla-gol dell’incontro. Mensah viene lanciato verso Sepe, ma il portiere campano è attento e non si lascia superare.

L’occasione creata offre coraggio ai virgiliani, che aumentano la loro pressione e per qualche istante hanno l’illusione del vantaggio al 26’, ma l’arbitro annulla la rete di Ruocco, alla prima da titolare, ravvisando un fuorigioco dell’ex attaccante della Torres.

Dopo la pausa di metà primo tempo le due squadre rallentano il ritmo. Il Mantova ci prova con Aramu e Mensah, ma il risultato non muta. L’ultimo guizzo prima dell’intervallo è però di marca campana e agli sgoccioli del primo tempo un tiro improvviso di Tongya si perde d’un soffio a lato.

La ripresa, che nei padroni di casa vede Solini al posto dell’acciaccato Redolfi, si apre nel migliore dei modi per la formazione di Possanzini. Alla prima azione Ruocco riesce ad andare al cross che si trasforma in un assist perfetto per il tocco vincente di Galuppini che vale il gol del vantaggio biancorosso.

La Salernitana cerca di reagire subito ed è ancora Tongya ad andare al tiro al 7’, ma Festa non si lascia sorprendere. I granata premono e prima Bani è costretto ad un provvidenziale recupero su Stojanovic e poi Torregrossa si lamenta per una trattenuta di Brignani in area sul quale l’arbitro decide di far proseguire.

Il Mantova, comunque, controlla con sicurezza la situazione e col passare dei minuti torna a farsi vivo dalle parti di Sepe, ma i tentativi di Bragantini e Ruocco restano senza esito. Il finale, comunque, si colora di granata. Gli ospiti premono in avanti alla ricerca del pareggio con grande tenacia, ma i biancorossi non mollano, stringono i denti e conducono in porto una vittoria davvero preziosa. Mantova-Salernitana 1-0 (0-0) Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Radaelli 6 (33’ st Maggioni 6), Brignani 6,5, Redolfi 6 (1’ st Solini 6), Bani 6,5; Trimboli 6, Burrai 6,5; Galuppini 6 (21’ st Bragantini 6), Aramu 6 (21’ st Wieser 6), Ruocco 6,5; Mensah 6,5 (33’ st Mancuso 6). A disposizione: Sonzogni; Debenedetti; Fiori; Fedel; Artioli; Muroni; Cella. All: Davide Possanzini 6,5. Salernitana (4-3-3): Sepe 6,5; Gentile 6 (12’ st Stojanovic 6), Bronn 6,5, Velthuis 6, Njoh 6; Tongya 6,5 (42’ st Wlodarczyk sv), Amatucci 6,5, Tello 6 (12’ st Braaf 6); Verde 6, Simy 6 (21’ st Hrustic 6), Valencia 6 (12’ st Torregrossa 6). A disposizione: Fiorillo; Corriere; Ruggeri; Ferrari; Jaroszynski; Di Vico; Sfait. All: Giovanni Martuscello 6. Arbitro: Rosario Abisso di Palermo 6. Reti: 1’ st Galuppini. Note: ammoniti Njoh; Hrustic; Torregrossa - angoli: 0-1 – recupero: 5’ e 5’.