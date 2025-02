Serie B, ventiquattresima giornata: vincono Sassuolo, Spezia e Pisa

Roma, 1 febbraio 2025 – In vetta le distanze tra le squadre non cambiano di una virgola: il Sassuolo resta primo a +2 sul Pisa, mentre i nerazzurri mantengono le cinque lunghezze di distacco sullo Spezia. Tutte e tre, infatti, conquistano i tre punti: il Sassuolo vince contro la Juve Stabia nel segno di Laurienté e Mulattieri, Rus e Lind permettono a Inzaghi di espugnare il Barbera e Vignali e l'autogol di Carissoni decidono la gara tra Cittadella e Spezia. Conquista i tre punti anche il Catanzaro grazie alla vittoria per 4-2 sul Cesena e si porta a -2 dalla Cremonese di Stroppa, che domani sarà impegnata all'Arechi contro la Salernitana. Mignani e i suoi, invece, vengono raggiunti dal Modena, che sconfigge il Mantova tra le mura amiche e sale a quota 30. Bene anche la Sampdoria di Semplici, che, nonostante l'inferiorità numerica, sconfigge il Cosenza e aggancia momentaneamente il Brescia.

Pisa corsaro a Palermo

Seconda vittoria di fila per gli uomini di Inzaghi, che nell'anticipo di Palermo si impongono 2-1 sui rosanero e passano una notte in testa alla classifica. Il match si stappa al 13', con Rus che realizza il calcio di rigore causato dal tocco col braccio di Ranocchia. Al 26' arriva il raddoppio dei nerazzurri con Lind, al sesto centro in Serie B, che capitalizza al massimo il grave errore di Desplanches e porta i suoi sul 2-0. Il Palermo accusa il colpo e prova a reagire, ma al 34' e al 38' Semper si fa trovare pronto: il Pisa chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0. Nella ripresa il Palermo parte aggressivo, e al 59' dimezza le distanze con Brunori, che trova il gol con un destro a giro. Nei minuti successivi i rosanero cercano in tutti i modi il gol del pareggio, ma Semper salva il Pisa all'86' e all'89', regalando tre punti importantissimi ai suoi.

Il Catanzaro non sbaglia: seconda vittoria di fila e quarto posto nel mirino

Ottima prova della squadra di Caserta, che supera il Cesena per 4-2 tra le mura amiche e si avvicina alla quarta posizione, occupata dalla Cremonese. Apre il match Bonini, il difensore goleador che trova il suo quinto centro in campionato al 3', e appena sette minuti dopo i padroni di casa si portano sul 2-0 grazie all'autorete di Pieraccini, che, nel tentativo di anticipare La Mantia, insacca nella sua porta. Il Cesena prova a riaprire il match al 30', quando arriva l'autogol di Scognamillo, anche lui impreciso nel tentativo di anticipare un avversario, ma al 38' il Catanzaro si riporta a +2 grazie al solito Pietro Iemmello, che di testa batte Klinsmann. Nella ripresa, i calabresi vanno sul 4-1 grazie alla rete di Cassandro al 66', e quattro minuti dopo segna Antonucci per il 4-2 definitivo.

Alla Sampdoria basta Depaoli

I blucerchiati ritrovano il successo e tornano a respirare dopo un periodo decisamente complicato, sconfiggendo il Cosenza per 1-0 e trovando la quinta vittoria in campionato. La partita del Ferraris viene decisa dal gol di Depaoli sul finire del primo tempo: per il 23 dei blucerchiati si tratta del terzo gol in campionato. La Sampdoria tiene anche nella ripresa nonostante l'uomo in meno e porta a casa tre punti benedetti in ottica salvezza, mentre il Cosenza centra il terzo ko consecutivo e rimane all'ultimo posto in solitaria.

Lo Spezia non si ferma

Bene gli uomini di D'Angelo, che dopo il successo della scorsa giornata contro il Sassuolo espugnano il Tombolato nel segno di Vignali, al terzo gol in due partite. Nella gara contro il Cittadella, i bianconeri partono bene e al 20' passano in vantaggio con il numero 32, che di sinistro batte Maniero. Al 33' arriva il 2-0 degli ospiti grazie all'autorete di Carissoni direttamente dal rinvio di Chichizola. Nella ripresa, il Cittadella prova a rientrare in partita soprattutto nei primi minuti, ma lo Spezia tiene e conquista la vittoria che gli permette di non perdere terreno su Pisa e Sassuolo.

Il Sassuolo riparte nel modo giusto

Il Sassuolo reagisce alla sconfitta della scorsa giornata contro lo Spezia e supera la Juve Stabia tra le mura amiche. All'inizio del match sono i campani a passare in vantaggio con Maistro, ma, dopo un controllo del Var, la rete viene annullata. Passato lo spavento, il Sassuolo prende sempre più campo, fino al gol dell'1-0 firmato Laurienté, al minuto 45. Nella ripresa, il risultato non cambia fino al 71', quando Mulattieri supera Thiam sull'assist del numero 45 e porta i suoi sul 2-0. All'81' viene annullato anche un altro gol alla Juve Stabia: questa volta la rete viene cancellata a Leone per un fuorigioco di Adorante a inizio azione.

Il Modena torna alla vittoria

Al Braglia esulta il Modena, che supera 3-1 il Mantova e ritorna alla vittoria dopo sei giornate. Il primo gol del match arriva al 18' e porta la firma di Caso, che insacca sull'assist di Palumbo. Dodici minuti dopo Mancuso riporta il match in equilibrio, trovando l'ottavo centro in campionato, ma il Modena passa nuovamente in vantaggio con Palumbo e torna negli spogliatoi sul 2-1. Il gol del definitivo 3-1 arriva al 90' ed è di Beyuku, che, complice la deviazione di Maggioni, batte Festa e chiude definitivamente la partita.

MATTEO MEREU