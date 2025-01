Serie B, le partite della 23^ giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Bologna, 24 gennaio 2025 – Il 23° turno di Serie B si apre col botto: questa sera, alle 20:30, il Sassuolo di Grosso affronterà lo Spezia in quella che può essere un'ultima chiamata per la squadra di D'Angelo per poter riacciuffare i neroverdi, in testa a +10 sui liguri. D'altro canto, Grosso e i suoi pianificano la fuga definitiva, anche per mettere pressione al Pisa, che scenderà in campo domenica alle 15 contro una Salernitana rigenerata dalla vittoria all'ultimo respiro contro la Reggiana. I granata hanno ritrovato un successo dopo sette gare, con Cerri che si è preso immediatamente la scena con una doppietta: il Pisa, che nella scorsa giornata non è andato oltre lo 0-0 contro il Catanzaro, è avvisato. Sabato alle 15 andrà in scena Cesena – Bari, fondamentale per la corsa ai playoff, e allo stesso orario ci sarà anche Juve Stabia – Carrarese, Cosenza – Cittadella e Frosinone – Sudtirol, mentre alle 17:15 il Mantova ospiterà la Sampdoria. Domenica alle 15, oltre Pisa – Salernitana, si disputeranno le sfide Reggiana – Palermo e Brescia – Catanzaro. Cremonese – Modena, alle 17:15, chiuderà il 23° turno.

Il programma delle gare e dove vederle

Spezia – Sassuolo: venerdì 24 gennaio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Juve Stabia – Carrarese: sabato 25 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cosenza – Cittadella: sabato 25 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cesena – Bari: sabato 25 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Frosinone – Sudtirol: sabato 25 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Mantova – Sampdoria: sabato 25 gennaio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Reggiana – Palermo: domenica 26 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Brescia – Catanzaro: domenica 26 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Pisa – Salernitana: domenica 26 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cremonese – Modena: domenica 26 gennaio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Probabili formazioni

Spezia – Sassuolo Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, S. Esposito, Degli Innocenti, Reca; Kouda, P. Esposito. All. D’Angelo. Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Boloca, Ghion, Thorstvedt; Berardi, Mulattieri, Laurientè. All. Grosso. Juve Stabia – Carrarese Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani, Leone, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Candellone, Adorante. All. Pagliuca. Carrarese (3-4-2-1): Chiorra; Oliana, Illanes, Minucci; Imperiale, Zanon, Zuelli, Schiavi; Cicconi, Shpendi; Cherubini, Finotto. All. Finotto. Cosenza – Cittadella Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Cimino, Charlys, Kouan, D’Orazio; Florenzi, Fumagalli; Artistico. All. Alvini. Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo; Vita, Pandolfi. All. Dal Canto. Cesena – Bari Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma; Tavsan, Antonucci; Shpendi. All. Mignani. Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Favasuli, Maita, Benali, Lella, Dorval; Falletti, Bonfanti. All. Longo. Frosinone – Sudtirol Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; J.Oyono, Celli, Koutsoupias, Darboe, Bracaglia; Pecorino, Ambrosino. All. Greco. Sudtirol (3-4-1-2): Poluzzi; Veseli, Pietrangeli, Kofler; Molina, Praszelik, Pythia, Zedalka; Casiraghi; Merkaj, Odogwu. All. Castori. Mantova – Sampdoria Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, De Maio, Cella, Bani; Trimobli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Ruocco; Mensah. All. Possanzini. Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Venuti, Bellemo, Yepes, Beruatto; Akinsanmiro, Sekulov; Coda. All. Semplici. Reggiana – Palermo Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Reinhart, Kumi; Vergara, Portanova; Gondo. All. Viali. Palermo (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron. All. Dionisi

Brescia - Catanzaro Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmannn, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Bertagnoli; Nuamah, Galazzi, Olzer; Borrelli. All. Bisoli.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Brignola; Pittarello, Iemmello. All. Caserta. Pisa – Salernitana Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Arena, Moreo; Lind. All. Inzaghi. Salernitana (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Njoh; Cerri, Raimondo. All. Breda. Modena – Cremonese Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Battistella, Duca; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. All. Mandelli Cremonese (3-5-1-1): Fulignati; Anov, Ceccherini, Bianchetti; Coccolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Barbieri; Vazquez; Bonazzoli. All. Stroppa.

Le designazioni arbitrali

Spezia – Sassuolo: arbitro Piccinini, assistenti Yoshikawa e Biffi, IV Ufficiale Zanotti, VAR Fourneau, AVAR Longo. Cesena – Bari: arbitro Giua, assistenti Laudato e Pedone, IV Ufficiale Gandino, VAR Camplone, AVAR Paganessi. Cosenza – Cittadella: arbitro Monaldi, assistenti Palermo e Di Giacinto, IV Ufficiale Luongo, VAR Volpi, AVAR Nasca. Frosinone – Sudtirol: arbitro Tremolada, assistenti Cortese e Miniutti, IV Ufficiale Striamo, VAR Baroni, AVAR Di Bello. Juve Stabia – Carrarese: arbitro Santoro, assistenti Trinchieri e Scarpa, IV Ufficiale Gavini, VAR Ghersini, AVAR Rutella. Mantova – Sampdoria: arbitro Aureliano, assistenti Luciani e Galimberti, IV Ufficiale Maccarini, VAR Minelli, AVAR Dionisi. Brescia – Catanzaro: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Catallo e Belsanti, IV Ufficiale Iacobellis, VAR Dionisi, AVAR Miele. Pisa – Salernitana: arbitro Pezzuto, assistenti Mastrodonato e Niedda, IV Ufficiale Pacella, VAR Gariglio, AVAR Di Vuolo. Reggiana – Palermo: arbitro Marchetti, assistenti Barone e Giuggioli, IV Ufficiale Sfira, VAR Di Paolo, AVAR Pagnotta. Cremonese – Modena: arbitro Perenzoni, assistenti Ricci e Bitonti, IV Ufficiale Mazzoni, VAR Mazzoleni, AVAR Gualtieri.