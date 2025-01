Serie B, ventitreesima giornata: lo Spezia sconfigge il Sassuolo, corsa al titolo riaperta

Bologna, 25 gennaio 2025 – La ventitreesima giornata si apre con una sorpresa: lo Spezia sconfigge il Sassuolo tra le mura amiche e si riavvicina alla vetta occupata proprio dai neroverdi, che ora dista sette lunghezze. L'eroe della giornata è senza dubbio Vignali, che con una doppietta regala tre punti fondamentali a D'Angelo. Chi può approfittare di questo risultato è sicuramente il Pisa, che domani all'Arena Garibaldi sarà impegnato contro la Salernitana: in caso di vittoria, i nerazzurri potrebbero portarsi a due lunghezze da Grosso e i suoi, ma prima c'è da sconfiggere la squadra di Breda. Ritrova il successo la Juve Stabia nel segno di Piscopo e Adorante e si avvicina alla Cremonese in quarta posizione, mentre il Cittadella si allontana sempre di più dalle zone calde della classifica: contro il Cosenza decide l'autogol di Dalle Mura. Vittoria rotonda del Sudtirol, che allo Stirpe contro il Frosinone si impone con un netto 3-0 e si porta momentaneamente in zona playout. Soltanto 1-1 tra Cesena e Bari, con La Gumina che risponde a Favilli, mentre la Sampdoria si fa rimontare dal Mantova da 2-0 a 2-2.

Lo Spezia riapre i giochi

Al Picco lo Spezia sconfigge il Sassuolo e riapre la lotta al titolo. I liguri si rimettono in corsa per la promozione diretta e centrano il secondo successo di fila, portandosi a due lunghezze dal Pisa in seconda posizione. La partita si sblocca all'8' con Vignali, che col sinistro batte Moldovan e porta in vantaggio i suoi. Al 24' Grosso è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a seguito dell'espulsione, e tra il 27' e il 28' l'estremo difensore dei neroverdi salva due volte il risultato, prima su Vignali e poi su Bandinelli. Poco dopo, al 35', il Sassuolo pareggia i conti con Mulattieri, ma lo Spezia non si perde d'animo e continua ad attaccare fino al termine del primo tempo. La ripresa si apre con un bellissimo sinistro al volo di Berardi intercettato da Chichizola, e poco dopo (al 49') è lo Spezia ad andare vicino al 2-1 con Reca, che spedisce di poco a lato. Il vantaggio dei bianconeri è solo rimandato: al 75' Vignali trova la doppietta con un diagonale sul quale Moldovan non può nulla e regala tre punti importantissimi a D'Angelo. I bianconeri restano terzi in classifica, ma ora la zona promozione diretta non è più così lontana.

La Juve Stabia ritrova la vittoria

Dopo due pareggi e due sconfitte la Salernitana di Pagliuca ritrova il successo contro la Carrarese nel segno di Piscopo e Adorante. Al Menti il primo gol della gara è ad opera dell'ex giocatore di SPAL e Pordenone, che al 12' insacca sull'assist di tacco di Adorante. Il numero 9 si iscrive alla lista dei marcatori 15 minuti dopo con un rasoterra di destro, portando i suoi sul 2-0. La Carrarese riapre il match all'89' con Schiavi, ma nei minuti successivi non riesce a trovare il gol del pareggio, e torna da Castellamare di Stabia con una sconfitta, la decima stagionale.

Il Cittadella di misura

Nello scontro salvezza del Marulla, è la squadra di Dal Canto ad esultare. L'unica rete della partita arriva al 12' ed è l'autogol di Dalle Mura, che devia in porta il cross di Masciangelo. Nei minuti successivi il Cosenza prova a reagire allo svantaggio, fino a trovare addirittura il gol del pareggio al 34' con Venturi, poi annullato per un tocco con la mano. Anche nel secondo tempo la squadra di casa prova in tutti i modi a riacciuffare la partita, ma il Cittadella non molla e porta a casa tre punti importantissimi per la corsa salvezza.

La Gumina risponde a Favilli

Bari e Cesena si dividono la posta in palio, restando entrambe a quota 30 in classifica. Nella sfida del Manuzzi, apre le marcature Favilli, che insacca sull'assist di Obaretin e porta in vantaggio il Bari. Per i romagnoli, le cose si complicano al 36', quando Calò (che al 10' era andato vicino al gol su calcio di punizione) viene espulso per una gomitata ai danni di Benali, lasciando i suoi in dieci. Il Bari, però, non riesce ad approfittare della superiorità numerica, e all'83' subisce il pareggio per mano di La Gumina, che dal dischetto non sbaglia e regala il pareggio a Mignani.

Tris del Sudtitol allo Stirpe

Il Sudtirol espugna lo Stirpe e si porta a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Dopo una buona occasione per il Frosinone al 14', la squadra di Castori trova il vantaggio al 20' con Merkaj, per poi andare sul 2-0 nove minuti dopo ancora con il numero 33. Dopo un rigore prima assegnato e poi revocato per il Frosinone al 76', il Sudtirol segna il 3-0 definitivo all'89' con Casiraghi, che dagli undici metri batte Cerofolini.

La Sampdoria si fa rimontare: pareggio amaro per Semplici

La Sampdoria spreca il doppio vantaggio contro il Mantova e subisce il pareggio nell'arco di tre minuti, portando a casa un punto che non può lasciare soddisfatti i blucerchiati. Dopo la doppietta ravvicinata di Depaoli tra il 22' e il 24', la squadra di Semplici abbassa la guardia e nel secondo tempo subisce la rimonta per mano di Mancuso e Trimboli, che regalano un punto importante a Possanzini per rimanere a distanza di sicurezza dalla zona playout.