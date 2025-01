Serie B, le partite della 24esima giornata: formazioni, orari e dove vederli in tv

Bologna, 31 gennaio 2025 – Palermo – Pisa inaugurerà il ventiquattresimo turno di Serie B, con i nerazzurri di Inzaghi che cercano il secondo successo consecutivo dopo l'1-0 dell'Arena Garibaldi contro la Salernitana. Davanti a loro ci sarà un Palermo che, con la sconfitta della scorsa giornata contro la Reggiana, è stato raggiunto da Bari e Cesena in settima posizione. Domani alle 15 sarà la volta di Sassuolo – Juve Stabia e Cittadella – Spezia, con i neroverdi che devono reagire dopo il ko rimediato venerdì scorso contro i bianconeri di D'Angelo. L'avversario di Grosso e i suoi sarà la Juve Stabia, quinta in classifica a -4 dalla quarta posizione. Lo Spezia, invece, vuole continuare nella striscia di risultati positivi iniziata con la vittoria contro la Carrarese dello scorso 19 gennaio. I liguri saranno ospiti di un Cittadella che nelle ultime cinque gare ha conquistato ben 10 punti. Alla stessa ora andranno in scena anche Catanzaro – Cesena e Sampdoria – Cosenza, mentre alle 17:15 verrà disputata Modena – Mantova. Domenica alle 15 sono in programma tre match: Carrarese – Brescia, Sudtirol – Reggiana e Salernitana – Cremonese, con Bari – Frosinone, in programma per le 17:15 sempre del 2 febbraio, che chiuderà la giornata.

Il programma delle gare e dove vederle

Palermo – Pisa: venerdì 31 gennaio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Catanzaro – Cesena: sabato 1 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sampdoria – Cosenza: sabato 1 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cittadella – Spezia: sabato 1 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sassuolo – Juve Stabia: sabato 1 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Modena – Mantova: sabato 1 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Carrarese – Brescia: domenica 2 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sudtirol – Reggiana: domenica 2 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Salernitana – Cremonese: domenica 2 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Bari – Frosinone: domenica 2 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Probabili formazioni

Palermo – Pisa Palermo (3-5-2): Desplanches; Magnani, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron. All. Dionisi. Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Abildgaard, Hojholt; Angori; Arena, Moreo; Lind. All. Filippo Inzaghi. Catanzaro – Cesena Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pagano, Quagliata; Iemmello, Pittarello. All. Caserta.

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Pieraccini, Prestia, Mangraviti; Ciofi, Mendicino, Francesconi, Donnarumma; Tavsan, Antonucci; Shpendi. All. Mignani. Sampdoria – Cosenza Sampdoria (3-4-2-1): Perisan; Riccio, Ferrari, Veroli; Beruatto, Yepes, Vieira, Depaoli; Akinsanmiro, Oudin; Niang. All. Semplici. Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Caporale, Dalle Mura; Gargiulo, Ricciardi, Kouan, Ciervo; Florenzi, Mazzocchi; Artistico. All. Alvini. Cittadella – Spezia Cittadella (3-4-1-2): Maniero; Salvi, Capradossi, Carissoni; D’Alessio, Casolari, Amatucci, Masciangelo; Vita; Pandolfi, Rabbi. All. Dal Canto

Spezia (3-5-2); Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Vignali, Esposito S., Degli Innocenti, Reca; Colak, Kouda. All. D’Angelo. Sassuolo – Juve Stabia Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Lipani, Obiang, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Longo (Grosso assente per squalifica). Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Leone, Pierobon, Rocchetti; Adorante, Piscopo. All. Pagliuca. Modena – Mantova

Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cotali; Di Pardo, Gerli, Santoro, Dellavalle; Caso, Palumbo; Defrel. All. Mandelli Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Redolfi, Ruocco; Burrai, Giordano, Trimboli; Mancuso, Mensah, Bragantini. All. Possanzini. Carrarese – Brescia Carrarese (3-4-2-1): Chiorra; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Giovane, Cicconi; Palmieri, Shpendi; Finotto. All. Calabro.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmannn, Papetti, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Galazzi, Moncini; Borrelli. All. Maran. Sudtirol – Reggiana Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Casiraghi, Praszelik, Pynthia, Zedalka; Odogwu, Markaj. All. Castori. Reggiana (4-3-3): Bardi; Libutti, Lucchesi, Meroni, Sampirisi; Sersanti, Kabashi, Reinhart; Vergara, Gondo, Portanova. All. Viali Salernitana – Cremonese Salernitana (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Girelli, Amatucci, Tongya, Njoh; Raimondo, Cerri. All. Breda. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Barbieri; Vasquez, Bonazzoli. All. Stroppa. Bari – Frosinone Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Obaretin, Mantovani; Favilli, Lella, Benali, Maita, Dorval; Favasuli, Falletti. All. Longo. Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Lusuardi, Monterisi, Biraschi; Bracaglia, Koutsoupias, Darboe, Gelli, Oyono; Ambrosino, Tsdajuot. All. Greco.

Le designazioni arbitrali

Palermo – Pisa: arbitro Bonacina, assistenti Rossi e Cipriani, IV Ufficiale Di Francesco, VAR Nasca, AVAR Muto.

Catanzaro – Cesena: arbitro Galipò, assistenti Margani e Vigile, IV Ufficiale Mastrodomenico, VAR Baroni, AVAR Di Martino.

Cittadella – Spezia: arbitro Ayroldi, assistenti Cecconi e Politi, IV Ufficiale Mirabella, VAR Gualtieri, AVAR Meraviglia.

Sampdoria – Cosenza: arbitro Di Bello, assistenti Lombardo e Regattieri, IV Ufficiale Gauzolino, VAR Maggioni, AVAR Camplone.

Sassuolo – Juve Stabia: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Raspollini e Ricciardi, IV Ufficiale Calzavara, VAR Volpi, AVAR Ghersini.

Modena – Mantova: arbitro Rutella, assistenti D'Ascanio e Cavallina, IV Ufficiale Zoppi, VAR Miele, AVAR Pairetto.

Carrarese – Brescia: arbitro Scatena, assistenti Massara e Fontani, IV Ufficiale Leone, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.

Salernitana – Cremonese: arbitro Fourneau, assistenti Rocca e Emmanuele, IV Ufficiale Vogliacco, VAR Pairetto, AVAR Pagnotta.

Sudtirol – Reggiana: arbitro Crezzini, assistenti Bresmes e Pressato, IV Ufficiale Picardi, VAR Aureliano, AVAR Di Vuolo.

Bari – Frosinone: arbitro Cosso, assistenti Vecchi e Arace, IV Ufficiale Manzo, VAR Minelli, AVAR Longo.