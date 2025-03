Serie B, 31esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 28 marzo 2025 – Dopo la sosta nazionali torna la Serie B, che si aprirà con la gara tra Spezia e Brescia, in programma per questa sera alle 20:30. I bianconeri di D'Angelo vogliono riprendere la corsa alla promozione diretta dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Cesena, e oggi avranno la possibilità di portarsi a -2 dalla squadra di Inzaghi. Affronteranno un Brescia in profonda crisi, sprofondato fino al quartultimo posto a un solo punto dalla retrocessione diretta. Maran è nuovamente sulla graticola e deve necessariamente trovare punti importanti per la salvezza. Domani scenderanno in campo sia il Sassuolo che il Pisa. I nerazzurri affronteranno il Cosenza alle 15, allo stesso orario di Sampdoria – Frosinone, Mantova – Sudtirol e Modena – Catanzaro. Cremonese – Cittadella è in programma per le 17:15, mentre il Sassuolo capolista ospiterà la Reggiana alle 19:30. Nella giornata di domenica si giocheranno tre partite: Cesena – Juve Stabia e Carrarese – Bari alle 15 e Salernitana – Palermo alle 17:15, l'ultima della giornata.

Il programma delle gare e dove vederle

Spezia – Brescia: venerdì 28 marzo, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Sampdoria – Frosinone: sabato 29 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Mantova – Sudtirol: sabato 29 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cosenza – Pisa: sabato 29 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Catanzaro: sabato 29 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cremonese – Cittadella: sabato 29 marzo, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sassuolo – Reggiana: sabato 29 marzo, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cesena – Juve Stabia: domenica 30 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Carrarese – Bari: domenica 30 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Salernitana – Palermo: domenica 30 marzo, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar.

Probabili formazioni

Spezia – Brescia Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca; Esposito P., Di Serio. All. D’Angelo. Brescia(3-5-2): Lezzerini; Adorni, Cistana, Jallow; Dickmann, Bertagnoli, Verreth, Bisoli, Nuamah; Borrelli, Moncini. All. Maran. Sampdoria – Frosinone Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli; Depaoli, Ricci, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Coda. All. Semplici. Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Marchizza, Monterisi, Bettella, Oyono; Vural, Kone, Darboe; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze. All. Bianco. Mantova – Sudtirol Mantova (3-4-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Solini; Radaelli, Trimboli, Burrai, Giordano; Fiori, Mancuso, Mensah. All. Possanzini. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; Molina, Pyyhtia, Arrigoni, Casiraghi, Barreca; Merkaj, Odogwu. All. Castori. Cosenza – Pisa Cosenza (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Florenzi, Gargiulo, Kouan, D’Orazio; Artistico, Mazzocchi. All. Belmonte. Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Sernicola, Marin, Abildgaard, Angori; Moreo, Meister; Lind. All. Inzaghi. Modena – Catanzaro Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Santoro, Idrissi; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. All. Mandelli. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Antonini; Situm, Koutsoupias, Petriccione, Pompetti, D’Alessandro; Biasci, Iemmello. All. Caserta. Cremonese – Cittadella Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa. Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Vita, Amatucci, Palmieri, Masciangelo; Okwonkwo, Rabbi. All. Gorini. Sassuolo – Reggiana Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna, Doig; Boloca, Mazzitelli; Berardi, Lauriente, Volpato; Mulattieri. All. Grosso. Reggiana (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Vergara, Gondo, Portanova. All. Viali. Cesena – Juve Stabia Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Sric, Bastoni, Donnarumma; Shpendi, Berti. All. Mignani. Juve Stabia (3-4-3): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Fortini; Piscopo, Adorante, Candellone. All. Pagliuca. Carrarese – Bari Carrarese (3-5-2): Fiorillo; Fontanarosa, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Cherubini, Torregrossa. All. Calabro. Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Olivieri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Falletti, Bonfanti. All. Longo. Salernitana – Palermo Salernitana (3-5-1-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Bronn; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde; Cerri. All. Breda. Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Di Francesco; Insigne, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi.

La designazione arbitrale

Spezia – Brescia: arbitro Feliciani, assistenti Costanzo e Bianchini, IV Ufficiale Gianquinto, VAR Maggioni, AVAR Guida. Cosenza – Pisa: arbitro Rutella, assistenti Ceccon e Miniutti, IV Ufficiale Manzo, VAR Nasca, AVAR Paganessi. Mantova – Sudtirol: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Bresmes e Laudato, IV Ufficiale Liotta, VAR Guida, AVAR Minelli. Modena – Catanzaro: arbitro Perenzoni, assistenti Margani e Votta, IV Ufficiale Bozzetto, VAR Baroni, AVAR Muto. Sampdoria – Frosinone: arbitro Dionisi, assistenti Di Giacinto e Pascarella, IV Ufficiale Dorillo, VAR Pairetto, AVAR Di Marco. Cremonese – Cittadella: arbitro Crezzini, assistenti Prenna e Scarpa, IV Ufficiale Vingo, VAR Prontera, AVAR Di Martino. Sassuolo – Reggiana: arbitro La Penna, assistenti Di Monte e Monaco, IV Ufficiale D'Eusanio, VAR Giua, AVAR Miele. Carrarese – Bari: arbitro Abisso, assistenti Cipressa e Scarpa, IV Ufficiale Gandino, VAR Gariglio, AVAR Pairetto. Cesena – Juve Stabia: arbitro Marcenaro, assistenti Mastrodonato e Barone, IV Ufficiale Drigo, VAR Volpi, AVAR Giua. Salernitana – Palermo: arbitro Arena, assistenti Vigile e Trasciatti, IV Ufficiale Caruso, VAR Piccinini, AVAR Gualtieri.