Serie B, il Brescia passa allo stadio dei Marmi. Carrarese sconfitta 1-2

Carrara, 2 febbraio 2025 – Quarta sconfitta consecutiva, seconda in casa, per una Carrarese che si è complicata le cose da sola sbagliando un rigore sullo 0 a 0 e prendendo due gol nel finale di un primo primo tempo piuttosto bloccato in cui sono latitate le opportunità da rete. Gli azzurri fanno più degli avversari ma faticano a finalizzare. Al 26’, però, arriva l’occasionissima su calcio di rigore. Tutto nasce da una punizione di Schiavi respinta dal portiere con palla rigiocata ottimamente in area da Zanon per Shpendi che viene sgambettato da Lezzerini. Sul dischetto si presenta lo specialista Schiavi che si fa respingere la conclusione dall’estremo difensore. Gol fallito e gol subito.

Al 41’ Melegoni perde palla in uscita e su un tiro rimpallato la sfera arriva sulla testa di Bertagnoli che con una palombella batte Fiorillo. All’ultimo minuto di recupero altra beffa per i toscani che si vedono assegnare un rigore contro dopo segnalazione del var per un fallo in area di Giovane su Adorni. Dal dischetto Borrelli non sbaglia e il Brescia va al riposo sul 2 a 0 col minimo sforzo. Nella ripresa Calabro aumenta subito il tasso offensivo della squadra inserendo Cherubini ma il Brescia si difende con ordine senza concedere nulla agli apuani sprecando anche un paio di pericolosi contropiedi. Questo almeno fino al 75’ quando su una ripartenza a metà campo la Carrarese accorcia le distanze con un gran fendente di Cicconi su assist di Cherubini.

Nel finale padroni di casa vanno vicini al pari all’83’ con un tiro in mischia di Shpendi respinto dal portiere in uscita e all’87’ con un tiro cross di Zuelli che per poco non sorprende Lezzerini. Nell’ultimo dei 5’ di recupero autentico miracolo di Lezzerini che salva la vittoria delle rondinelle con un tuffo plastico su gran bordata dal limite del solito Cicconi. Il tabellino

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Illanes (69’ Bouah), Oliana, Imperiale; Zanon (76’ Belloni), Giovane, Schiavi (59’ Zuelli), Melegoni (46’ Cherubini), Cicconi; Shpendi, Cerri (59’ Finotto). A disp. Chiorra, Mazzi, Guarino, Belloni, Capezzi, Maressa, Palmieri. All. Calabro.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani (63’ Papetti), Corrado; Bertagnoli, Verreth, Besaggio (85’ Jallow); Nuamah (46’ Bianchi), Olzer (63’ Juric); Borrelli (69’ Moncini). A disp. Avella, Andrenacci, Bjarnason, Maucci, D’Andrea, Muca. All. Maran. Arbitro: Scatena di Avezzano; assistenti Massara di Reggio Calabria e Fontani di Siena; quarto ufficiale Leone di Barletta; Var Mazzoleni di Bergamo; Avar Paganessi di Bergamo. Marcatori: 41’ Bertagnoli (B), 51’ Borrelli (B), 75’ Cicconi (C). Note: spettatori 3495 per un incasso di 41106 euro; angoli 5-3; ammoniti Calvani, Nuamah, Cherubini, Cicconi, Verreth; recupero 2’ e 5’.