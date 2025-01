Serie B, le partite della ventunesima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Bologna, 11 gennaio 2024 – Dopo la pausa torna la Serie B, con la ventunesima giornata che si aprirà domani alle 12:30 all'Arechi, dove la Salernitana affronterà il Sassuolo. I neroverdi, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Cosenza, cercheranno il secondo successo di fila, ma ad attenderli ci sarà una Salernitana rivoluzionata dall'arrivo di Breda in panchina e di Valentini come direttore sportivo. Il Pisa, invece, scenderà in campo lunedì alle 20:30 in casa contro la Carrarese: i nerazzurri sono in un ottimo momento di forma, con due vittorie consecutive contro Sassuolo e Sampdoria, ma anche i toscani hanno il morale alto grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cesena nell'ultima gara di Serie B, che gli ha permesso di entrare in zona playoff. Lo Spezia ospiterà la Juve Stabia alle 15 di domani, in quello che è a tutti gli effetti il big match della ventunesima di Serie B: la squadra di D'Angelo ha conquistato appena un punto nelle ultime due sfide e si è allontanata da Pisa e Sassuolo, per questo contro la Juve Stabia è necessaria una vittoria per riprendere la rincorsa. Allo stesso orario andranno in scena Frosinone – Cremonese, Palermo – Modena, Reggiana – Bari, Sudtirol – Catanzaro e Cosenza – Mantova, mentre alle 17:15 il Cesena ospiterà il Cittadella e alle 19:30 sarà la volta di Brescia – Sampdoria.

Il programma delle gare e dove vederle

Salernitana – Sassuolo: domenica 12 gennaio, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Frosinone – Cremonese: domenica 12 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Palermo – Modena: domenica 12 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Spezia – Juve Stabia: domenica 12 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Reggiana – Bari: domenica 12 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Sudtirol – Catanzaro: domenica 12 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Cosenza – Mantova: domenica 12 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Cesena – Cittadella: domenica 12 gennaio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Brescia – Sampdoria: domenica 12 gennaio, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Pisa – Carrarese: lunedì 13 gennaio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Probabili formazioni

Salernitana - Sassuolo

Salernitana (3-4-1-2): Fiorillo; Ferrari, Jaroszynski, Ruggeri; Ghiglione, Amatucci, Reine Adelaide, Njoh; Soriano; Cerri, Torregrossa. All. Breda.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Obiang, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso.

Frosinone – Cremonese

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; Oyono J., Gelli, Darboe, Begic, Oyono; Partipilo, Pecorino. All. Greco.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte , Barbieri; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

Palermo – Modena

Palermo (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Gomes (Verre), Lund; Brunori, Le Douaron. All. Dionisi.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Dellavalle, Botteghin; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Bozhanaj; Mendes. All. Mandelli.

Spezia – Juve Stabia

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, Degli Innocenti, Bandinelli, Reca; Esposito P, Falcinelli. All. D’Angelo.

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Mussolini, Pierobon, Leone, Fortini; Piscopo; Candellone, Adorante. All. Pagliuca.

Reggiana – Bari

Reggiana (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart, Stulac, Sersanti; Vergara, Gondo, Portanova. All. Viali.

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval; Falletti, Lasagna. All. Longo.

Sudtirol – Catanzaro

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Giorgini, Pietrangeli, Kofler; Zedadka, Martini, Arrigoni, Praszelik, Molina; Rover, Odogwu. All. Castori.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Scognamillo; Compagnon, Coulibaly, Pompetti, Pontisso, Situm; Iemmello, Biasci. All. Caserta.

Cosenza – Mantova

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Venturi, Sgarbi, Caporale; Ricciardi, Charlys, Kouan, Ciervo; Fumagalli, Rizzo Pinna; Mazzocchi. All. Alvini.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Fedel, Cella, Redolfi, Bani; Artioli, Muroni; Bragantini, Galuppini, Mancuso; Mensah. All. Possanzini

Cesena – Cittadella

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Curto, Ciofi, Mangraviti; Ceesay, Calò, Bastoni, Donnarumma; Antonucci, Berti; Shpendi. All. Mignani.

Cittadella (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Tronchin, Branca, Amatucci, Masciangelo; Vita; Ravasio. All. Dal Canto.

Brescia – Sampdoria

Brescia (4-2-3-1): Lezzerini; Dickmannn, Papetti, Adorni, Jallow; Bianchi, Verreth; Nuamah, Bjarnason, Besaggio; Juric. All. Bisoli.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Venuti, Bellemo, Yepes, Akinsanmiro, Depaoli; Tutino. Coda. All. Semplici.

Pisa – Carrarese

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Tourè, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. Inzaghi.

Carrarese (3-4-1-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Bouah, Giovane, Capezzi, Cicconi; Cherubini; Shpendi, Cerri. All. Calabro.

Le designazioni arbitrali

Salernitana – Sassuolo: arbitro Rapuano, assistenti Lo Cicero e Galimberti, IV Ufficiale Grasso, VAR Nasca, AVAR Paganessi.

Cosenza – Mantova: arbitro Giua, assistenti Yoshikawa e Politi, IV Ufficiale Recchia, VAR Gariglio, AVAR Pagnotta.

Frosinone – Cremonese: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Baccini e Barone, IV Ufficiale Cappai, VAR Maggioni, AVAR Muto.

Palermo – Modena: arbitro Bonacina, assistenti Bresmes e Pressato, IV Ufficiale Marotta, VAR Minelli, AVAR Longo.

Reggiana – Bari: arbitro Prontera, assistenti Passeri e Di Monte, IV Ufficiale Di Cicco, VAR Baroni, AVAR La Penna.

Spezia – Juve Stabia: arbitro Pezzuto, assistenti Garzelli e Massara, IV Ufficiale Milone, VAR Pairetto, AVAR Monaldi.

Sudtirol – Catanzaro: arbitro Massimi, assistenti Di Giacinto e Fontani, IV Ufficiale Sfira, VAR Gualtieri, AVAR Maresca.

Cesena – Cittadella: arbitro Santoro, assistenti Capaldo e Catallo, IV Ufficiale Manzo, VAR Miele, AVAR Aureliano.

Brescia – Sampdoria: arbitro Massa, assistenti Peretti e Miniutti, IV Ufficiale Madonia, VAR Di Martino, AVAR Di Vuolo.

Pisa – Carrarese: arbitro Cosso, assistenti Margani e Arace, IV Ufficiale Burlando, VAR Volpi, AVAR Maresca.