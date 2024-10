Serie B. Mantova ancora ko in trasferta. Kasami punisce i biancorossi

La buona sorte non vuole proprio accompagnare il Mantova in trasferta. In casa della quotata Sampdoria la squadra di Possanzini, uno degli ex di turno della giornata, lotta a testa alta dall’inizio alla fine, ma al 17’ della ripresa si vede trafiggere da un contropiede finalizzato da Kasami ed è costretta a lasciare il “Ferraris“ a mani vuote. Un verdetto sicuramente amaro per la formazione virgiliana, che, visto il gioco profuso, avrebbe meritato di più. Nonostante la delusione per il ko subito, la prestazione messa in mostra sul terreno della Samp rappresenta comunque un’iniezione di fiducia per il Mantova, che nei prossimi tre incontri, nel breve spazio di una dozzina di giorni, dovrà affrontare nell’ordine tre big come Palermo, Sassuolo e Cremonese.

Per quel che riguarda il match con i blucerchiati, la prima parte è favorevole ai padroni di casa, che si rendono pericolosi già al 1’ con Kasami e poi impegnano il sempre attento Festa con Venuti e Tutino. La difesa virgiliana non commette però errori e la sfuriata dei sampdoriani si placa lasciando spazio ad un finale di tempo che vede protagonisti i giocatori di Possanzini. Proprio al 45’ i biancorossi, nell’occasione in casacca gialloverde, sfiorano il vantaggio con un doppio tentativo di Bragantini e Trimboli, che, da ottima posizione, si vedono murare la sfera dalla difesa blucerchiata. L’avvio della ripresa offre ripetuti capovolgimenti di fronte, ma al 17’ arriva l’episodio che decide l’incontro. Gli ospiti sono in avanti e con Bragantini costringono Vismara ad una difficile parata. Scampato il pericolo, i locali lanciano una veloce ripartenza che libera al tiro Kasami, pronto a trafiggere Festa con una conclusione precisa. Il Mantova non vuole arrendersi e si spinge in avanti alla ricerca del pareggio, ma non riesce a trovare lo spunto vincente anche perché sul fronte opposto i padroni di casa pungono con veloci folate affidate alle insidiose conclusioni di Coda. La compagine di Possanzini continua il suo inseguimento sino al termine e al 42’ intravede per alcuni istanti il pareggio, ma l’arbitro ravvisa un fallo di Redolfi su Vismara e decide di annullare la rete. Alla fine gli ospiti sono costretti ad uscire dal “Ferraris“ senza punti. Luca Marinoni