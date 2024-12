Serie B, risultati diciottesima giornata: la Juve Stabia vola, Cesena ko. 1-1 tra Cremonese e Samp

Bologna, 22 dicembre 2024 – Con Juve Stabia – Cesena e Cremonese – Sampdoria si è chiuso il diciottesimo turno di Serie B, che ha visto diversi cambiamenti in classifica. Se con la vittoria sul Palermo il Sassuolo ha allungato a +6 sul Pisa (uscito sconfitto al Braglia contro il Modena), anche per quanto riguarda il quarto posto ci sono importanti novità. Fino alla scorsa giornata, erano tre le squadre che condividevano la quarta posizione: Juve Stabia, Cesena e Cremonese, tutte a quota 25. Al termine di questo turno, però, la classifica è cambiata sensibilmente: nella giornata di oggi, infatti, è andato in scena lo scontro diretto proprio tra la formazione di Pagliuca e quella di Mignani, con i gialloblù che hanno trovato la vittoria grazie alla rete di Floriani. Questo risultato, insieme al pareggio tra Cremonese e Sampdoria nel posticipo delle 17:15, ha permesso ai gialloblù di balzare al quarto posto in solitaria, a due lunghezze di distanza dalla squadra di Stroppa e a tre da quella di Mignani.

Decide Floriani, terza vittoria di fila per la Juve Stabia

I campani centrano il terzo successo consecutivo per la prima volta dopo dodici anni e balzano al quarto posto in solitaria. Dopo un inizio lento, nel quale le due squadre si studiano senza colpirsi, al 21’ arriva il gol di Floriani, che insacca di testa sul cross di Piscopo. Il Cesena non riesce a reagire, e nella ripresa rischia più volte di subire la seconda rete, ma la Juve Stabia non riesce a capitalizzare al meglio le occasioni create. All’84’, inoltre, arriva anche il rosso per Ceesay dopo aver ecceduto nelle proteste, con la squadra di Mignani che chiude il match in dieci uomini. Terza sconfitta nelle ultime cinque per i bianconeri, che ora scivolano al sesto posto.

Un punto a testa per Cremonese e Sampdoria

Secondo pareggio consecutivo sia per la Sampdoria che per la Cremonese, con i blucerchiati che raggiungono quota 19 punti, mentre i grigiorossi si trovano a quota 26. I primi minuti sono tutti a favore dei padroni di casa, che impegnano Ghidotti prima al 5’ con Zanimacchia e poi al 14’ con Bonazzoli. Tra il 20’ e il 35’ ci sono altre tre occasioni nitide per i padroni di casa, ma al 37’ arriva il vantaggio della Sampdoria con Bellemo, che insacca al primo tiro in porta della sua squadra. La Cremonese, però, non esce dalla partita e riprende ad attaccare verso la porta di Ghidotti, fin quando, al 61’, arriva il meritato pareggio con Vazquez, che sugli sviluppi di un corner trova la rete dell’1-1 definitivo.