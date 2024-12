Serie B, risultati ventesima giornata: vincono Sassuolo e Pisa. Spezia ko

Bologna, 29 dicembre 2024 – La sconfitta contro il Pisa rischiava di diventare un caso per il Sassuolo di Grosso, che fino all'86' era sotto in casa contro il Cosenza. Ci hanno pensato Moro e Lipani a regalare nuovamente i tre punti al mister romano, che resta al primo posto in classifica in solitaria. I nerazzurri, però, restano a distanza ravvicinata: con la vittoria al Ferraris, Inzaghi e i suoi mantengono i 3 punti di distacco con i nervoerdi, e, nel frattempo, staccano lo Spezia. I liguri, infatti, perdono 2-0 al San Nicola contro il Bari e si allontanano dal secondo posto, che ora dista ben 5 punti. Vittorie per Reggiana, Carrese, Catanzaro e Cittadella. Cesena - Cremonese, Modena - Sudtirol e Juve Stabia - Frosinone finiscono in parità.

La Cremonese perde i tre punti all'ultimo

Dopo la vittoria nella scorsa giornata contro il Cesena, la Cremonese di Stroppa frena ancora. I grigiorossi, impegnati in casa contro il Brescia, non vanno oltre l'1-1 e non riescono a staccarsi dal gruppo concentrato tra il quarto e il settimo posto. Allo Zini la partita viene sbloccata da Vazquez, che al 60' trova il vantaggio per la sua squadra e il suo settimo gol stagionale. Il Brescia, però, non molla e, nonostante l'inferiorità numerica dall'85' a seguito dell'espulsione di Cistana, trova il gol dell'1-1 all'ultimo respiro con Moncini, che batte Fulignati e conquista il quarto pareggio consecutivo per la sua squadra, tredicesima a quota 23 lunghezze.

0-0 tra Modena e Sudtirol

Il pareggio a reti bianche tra Modena e Sudtirol fa sicuramente più comodo alla squadra di Mandelli, che aggancia il Cesena all'ottavo posto e si porta in zona playoff. Il match del Braglia è tutt'altro che entusiasmante, con le due uniche occasioni della partita che arrivano al 30' sulla punizione di Casiraghi, sulla quale è reattivo Gagno, e all'88' con Gliozzi, che spedisce di poco a lato un colpo di testa. Entrambe le squadre chiudono la partita in dieci uomini, a seguito delle espulsioni di Cauz al 28' e di Casiraghi al 74'.

Il Bari torna alla vittoria, secondo k.o. stagionale dello Spezia

Dopo tre sconfitte consecutive si rilancia il Bari, che al San Nicola supera lo Spezia 2-0 e si proietta nuovamente in zona playoff. Sblocca la partita Falletti al 42', che su calcio di rigore batte Gori e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa, lo Spezia va vicino al pareggio con Pio Esposito, ma il Bari resiste e trova il raddoppio con l'autogol di Wisniewski al 56'. Lo Spezia non si arrende e prova a riaprire la partita, ma il muro del Bari non crolla e Radunovic tiene la porta inviolata.

Il Sassuolo in rimonta

I neroverdi scacciano via gli spettri della sconfitta dell'Arena Garibaldi e riprendono la marcia verso il titolo. Nella sfida del Mapei Stadium contro il Cosenza arrivano nuovamente i tre punti per la squadra di Grosso, che ribalta l'1-0 degli ospiti sul finale. I calabresi, infatti, si portano in vantaggio con Venturi al 60' e resistono fino all'86', quando Moro trova il pareggio con un ottimo sinistro a incrociare. Quattro minuti più tardi, al 90', Lipari ribalta la partita su assist di Berardi, permettendo al Sassuolo di restare primo da solo.

Sersanti e Maggio stendono il Mantova

La Reggiana continua la scalata della classifica, e contro il Mantova arriva la seconda vittoria consecutiva. Nel match del Martelli, i gol arrivano all'11' e all'85' e portano la firma di Sersanti e Maggio. Con questo risultato, gli emiliani sorpassano in classifica proprio la squadra di Possanzini e chiudono il 2024 in crescendo.

Il Cesena perde ancora

Non c'è pace per Mignani e il suo Cesena: allo stadio Dei Marmi arriva il terzo k.o. consecutivo per i bianconeri che scivolano addirittura al non posto in classifica a quota 25, al pari del Modena. I padroni di casa sbloccano la sfida al 46' con Bouah, che porta meritatamente in vantaggio i suoi. Il gol del 2-0 finale porta la firma di Shpendi, che, dopo il palo colpito nel primo tempo, si riscatta e segna il gol che condanna definitivamente la sua ex squadra.

Il Catanzaro di misura

Dopo la beffa finale nel derby contro il Cosenza, nel quale è arrivato il pareggio degli avversari all'ultimo istante, il Catanzaro riprende la sua marcia e centra la terza vittoria nelle ultime cinque partite, salendo fino al sesto posto, al pari di Bari e Carrarese. Dopo un primo tempo privo di vere occasioni da gol, nella ripresa ci pensa Iemmello (al suo nono gol in campionato) a regalare il successo a Caserta. Per la Salernitana, invece, quello contro i giallorossi è la seconda sconfitta di fila: Colantuono rischia l'esonero.

Masciangelo per il +3: altra vittoria del Cittadella

Il Cittadella saluta nel migliore dei modi il 2024: contro il Palermo arriva la terza vittoria di fila, che permette a Dal Canto e i suoi di guardare il futuro con più positività. Al Tombolato il vantaggio dei padroni di casa arriva allo scadere del primo tempo e porta la firma di Vita, che batte Desplanches con un destro sul primo palo. Nella ripresa, i rosanero entrano in campo più aggressivi, e al 55' pareggiano i conti con Lund, il quale ribatte in rete la punizione di Brunori deviata sul palo da Kastrati. L'1-1 resiste fino al 91', ma poi ci pensa Masciangelo a regalare i tre punti a Dal Canto, che non poteva scegliere un modo migliore per concludere il 2024.

Juve Stabia in crisi? 1-1 in casa contro il Frosinone

Seconda partita consecutiva senza vittoria per la Juve Stabia, che dopo la sconfitta al Mapei Stadium contro la Reggiana pareggia 1-1 in casa contro il Frosinone. I campani sbloccano la sfida al 21' con Adorante, che segna il suo settimo gol in campionato, ma vengono raggiunti al 72' da Partipilo, che trova un gol importantissimo per le speranze salvezza di Greco e i suoi. I ciociari, infatti, salgono a 20 punti, al pari della Sapdoria e a tre lunghezze da Cittadella, Mantova e Brescia in piena zona salvezza. La Juve Stabia, invece, non approfitta del pareggio della Cremonese e rimane quinta.

Tramoni decide Sampdoria – Pisa

Prosegue la rincorsa del Pisa al Sassuolo: al Ferraris ci pensa Tramoni a regalare tre punti fondamentali a Inzaghi. Fin dai primi minuti, entrambe le squadre creano delle occasioni pericolose, ma senza riuscire a trovare la via della rete. Lo 0-0 regge fino al 70', quando Tramoni batte Ghidotti e porta in vantaggio i nerazzurri. La rete del numero 11, la settima in Serie B, è l'unica e la decisiva del match: con questo risultato, il Pisa rimane a tre punti dal Sassuolo e allontana lo Spezia, che ora si trova a -5. La Sampdoria, invece, viene raggiunta dal Frosinone a quota 20.