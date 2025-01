Serie B, risultati ventunesima giornata: il Sassuolo vince e lancia un segnale al Pisa

Bologna, 12 gennaio 2025 – Continua la marcia del Sassuolo, che vince contro la Salernitana nuovamente con il risultato di 2-1 e lancia un segnale al Pisa, impegnato domani in casa contro la Carrarese. In questo momento, i neroverdi si trovano a +6 sulla squadra di Inzaghi, che nel posticipo di domani è costretta a vincere per non allontanarsi troppo dalla vetta. Chi si stacca dalle prime due posizioni è lo Spezia di D'Angelo, che non sa più vincere: contro la Juve Stabia arriva un pareggio, il secondo nelle ultime tre gare, che rischia di compromettere seriamente la corsa per la promozione diretta dei bianconeri. In caso di successo del Pisa, infatti, i bianconeri si ritroverebbero a ben 7 punti di distanza dal secondo posto, mentre da dietro si avvicina la Cremonese. I grigiorossi vincono con un netto 3-0 contro il Frosinone e salgono a quota 33 lunghezze, 6 in meno dello Spezia, che non è più irraggiungibile. Vince il Palermo contro il Modena, mentre Reggiana – Bari, Sudtirol – Catanzaro, Cosenza – Mantova, Cesena – Cittadella e Brescia - Sampdoria terminano in parità. Domani alle 19:30 Pisa – Carrarese chiuderà la giornata.

Ancora il Sassuolo

Quella dell'Arechi è tutt'altro che una passeggiata per il Sassuolo di Grosso, che, dopo un primo tempo dominato, rischia di tornare a casa con solo un punto, ma alla fine esce da Salerno con il bottino pieno. Al 6' apre le marcature Russo, che in ripartenza batte Sepe e porta in vantaggio i neroverdi, e al 40' arriva il 2-0 per mano di Muharemovic, che insacca in rete sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, la Salernitana dimezza le distanze al 47' con il nuovo arrivato Cerri, e per tutto il resto del match prova a rimettere in piedi la partita, senza però riuscire a trovare il gol del 2-2. Il Sassuolo rimane primo in solitaria, momentaneamente a +6 sul Pisa, mentre la Salernitana scivola nuovamente all'ultimo posto insieme al Cosenza.

La Cremonese vince e convince

Dopo il deludente pareggio contro il Brescia nell'ultima sfida del 2024, la Cremonese ritorna alla vittoria e lo fa in maniera eccellente, superando 3-0 il Frosinone. La prima rete della partita arriva al 24' con Ceccherini, che di testa supera Cerofolini sul corner battuto da Vandeputte. Il raddoppio dei grigiorossi arriva sul finale del primo tempo quando, al quarto minuto di recupero, Bonazzoli spinge in rete un assist al bacio ancora una volta di Vandeputte. Nella ripresa, il 3-0 della Cremonese viene segnato al 59' da Coccolo, perfetto nell'uno contro uno con Cerofolini. Con questo risultato, la Cremonese conferma il quarto posto in solitaria e si avvicina allo Spezia sul gradino più basso del podio.

Brunori e Le Douaron trascinano il Palermo

Vittoria importante del Palermo contro il Modena, che permette ai rosanero di scavalcare tutto d'un colpo Cesena, Reggiana e proprio gli emiliani in classifica. Il vantaggio degli uomini di Dionisi arriva al 36' con Brunori dopo un lunghissimo controllo del VAR per un possibile fuorigioco del numero 9, mentre il raddoppio è ad opera di Le Douaron e arriva al 56'. Rosanero noni al pari della Carrarese, che domani sarà impegnata contro il Pisa, mentre il Frosinone resta pericolosamente a +2 dall'ultima posizione.

Solo 1-1 nel big match tra Spezia e Juve Stabia

Spezia e Juve Stabia si dividono la posta in palio: l'1-1 del Picco fa sicuramente più comodo alla squadra di Pagliuca, che resta saldamente al quinto posto in classifica. Il big match lo sblocca Soleri al primo minuto di recupero del primo tempo, permettendo ai suoi di tornare negli spogliatoi in vantaggio, ma in apertura della seconda frazione di gioco arriva immediatamente il pareggio di Folino, al terzo gol in campionato. Al 56' Pio Esposito fallisce il rigore del possibile 2-1, condannando lo Spezia ad un pareggio che fa più male che bene.

Reggiana – Bari a reti bianche

Solo 0-0 tra Reggiana e Bari, con i biancorossi che non approfittano della superiorità numerica maturata allo scadere del primo tempo e portano a casa solo un punto. L'unica vera emozione della partita si ha al 25', quando Portanova trova il vantaggio per la Reggiana, poi annullato dal VAR per un fallo in precedenza su Benali. Nella ripresa ci prova di più la Reggiana nonostante l'inferiorità numerica, ma alla fine le due squadre devono accontentarsi del pari.

Il Sudtirol ferma il Catanzaro: al Druso è 1-1

Secondo pareggio di fila per la squadra di Castori, che gli permette di non essere all'ultimo posto in classifica con Cosenza e Salernitana. I due gol del match arrivano entrambi nei primi dieci minuti: al 3' Bonini porta in vantaggio il Catanzaro e all'8' pareggia Pyyhtia. Sullo scadere del primo tempo, Iemmello calcia alle stelle il rigore del possibile 2-1.

Il Cosenza viene raggiunto dal Mantova: calabresi ancora all'ultimo posto

Non bastano Artistico e Florenzi: il Cosenza abbassa la guardia e subisce il pareggio del Mantova ad opera di Maggioni e Mancuso. Il pareggio del San Vito “Gigi Marulla” fa sicuramente più comodo agli ospiti, che si riprendono dalla sconfitta della scorsa giornata contro la Reggiana e restano fuori dalla zona retrocessione.

0-0 contro il Cittadella: il Cesena non sa più vincere

C'è sicuramente un problema nell'attacco del Cesena, che per la quarta gara consecutiva non riesce a trovare il gol. In una partita avara di emozioni, l'unica occasione degna di nota è il palo colpito da Bastoni al 63'. Il Cesena ritrova un punto dopo tre sconfitte di fila, mentre il Cittadella prosegue nella sua missione di uscita dalla zona pericolosa.

Brescia e Sampdoria si dividono la posta in palio

Quinto pareggio consecutivo per il Brescia, che contro la Sampdoria non va oltre l'1-1. A passare in vantaggio sono i blucerchiati con Coda al 33', ma Moncini al 51' riporta il match in parità e regala un punto a Bisoli. Questo risultato favorisce sicuramente più i lombardi, che restano al di fuori della zona playout, mentre la Sampdoria sale al sedicesimo posto, a +1 sul Frosinone.