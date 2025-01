Serie B, ventiduesima giornata: Cesena e Salernitana ritrovano la vittoria

Bologna, 18 gennaio 2025 – Ritorna alla vittoria il Cesena dopo tre sconfitte e un pareggio: nella sfida del Ferraris, i romagonoli si impongono per 2-1 grazie alle reti di Antonucci e Donnarumma e danno uno schiaffo al periodo difficilissimo appena concluso. Con questo risultato, la squadra di Mignani ritorna temporaneamente in zona playoff, in attesa delle gare di domani. 2-1 anche per il Mantova ai danni del Cittadella e della Salernitana contro la Reggiana, con mister Breda che trova il primo successo sulla panchina dei campani nel segno di Cerri, autore di una doppietta. La Cremonese conquista tre punti contro il Cosenza e certifica il momento positivo: ora lo Spezia, seppur con una gara in meno, dista solo tre lunghezze. Modena e Frosinone si dividono la posta in palio: al Braglia termina 1-1 con Darboe che al 55' risponde a Palumbo. Pareggio anche nella sfida tra Bari e Brescia: i biancorossi passano due volte in vantaggio, ma in entrambe le occasioni vengono raggiunti dalla squadra di Bisoli.

Il Cesena ritrova la vittoria in rimonta

Gli uomini di Mignani conquistano per la prima volta i tre punti dal 14 dicembre, superando 2-1 la Sampdoria e riportandosi in zona playoff, seppur temporaneamente. Al Ferraris i primi ad esultare sono i tifosi blucerchiati, dato che all'8' Riccio trova la sua prima rete stagionale, con Klinsmann che non può impedire alla palla di terminare la sua corsa in rete. Nei minuti successivi, il Cesena prende coraggio, e dopo una buona azione al 24', trova il gol del pareggio sette minuti dopo grazie ad Antonucci, che batte Ghidotti su assist di Ciofi. Al 40' il Cesena ha la chance di passare il vantaggio, ma Tavsan si dovora il gol del 2-1, permettendo alla Sampdoria di chiudere il primo tempo sul pari. Nella ripresa continua la spinta dei bianconeri verso il gol del vantaggio, che arriva al 62' grazie a Daniele Donnarumma, che infila all'angolino il pallone servitogli deliziosamente da Shpendi. La squadra di Mignani non soffre particolarmente nell'ultima mezz'ora e amministra il vantaggio senza troppi problemi, ritrovando una vittoria che mancava da quattro turni.

Il Mantova conquista il Tombolato

Dopo una buona striscia di risultati utili consecutivi, il Cittadella perde in casa contro il Mantova, che si allontana dalla zona playout. La partita si anima al 34', quando Ruocco trova il gol dell'1-0 su assist di Mensah. Il Cittadella prova a reagire ma non sfrutta al massimo le occasioni che crea, e al 52' i lombardi si portano sul 2-0 grazie al rigore di Mancuso, che non lascia scampo a Kastrati. I padroni di casa accorciano le distanze sette minuti dopo con Vita, che di testa batte Festa, ma non riesce ad evitare la sconfitta. Con questo risultato, il Mantova sale a quota 27 punti, temporaneamente all'undicesimo posto, mentre il Cittadella resta a 24.

Vince la Salernitana: decide Cerri allo scadere

Prima vittoria della Salernitana con Breda in panchina nel segno del neo acquisto Alberto Cerri, autore di una doppietta. Il giocatore in prestito dal Como comincia bene la partita, creando delle buone occasioni nei primi minuti, ma il risultato nella prima frazione rimane inchiodato sullo 0-0. La partita cambia improvvisamente al 51', quando Ignacchiti viene espulso e lascia i suoi in dieci uomini, ma è la Reggiana a passare in vantaggio al 62' con Vido, che ribatte in rete dopo la traversa colpita da Portanova. La Salernitana non molla, e grazie all'ispiratissimo Cerri trova il gol dell'1-1 al 76'. La partita sembra destinata a finire con il risultato di 1-1, ma al decimo minuto di recupero è ancora l'ex Cagliari a timbrare il cartellino, segnando il calcio di rigore decisivo per i tre punti dei campani, che agganciano la Sampdoria a quota 21 punti in classifica.

Un gol a testa tra Modena e Frosinone

Al Braglia il Modena non sfrutta la superiorità numerica dal 27' e conquista solo un punto contro il Frosinone. La prima vera occasione della partita arriva al 25' con Battistella, che centra il palo con un tiro da fuori area, per poi trovarsi in superiorità numerica due minuti dopo a seguito del rosso per Oyono. Al 42' Palumbo sblocca il match, trovando la sua quinta rete in campionato, ma al 55' Darboe pareggia i conti. Il risultato non cambia fino al termine del match: 1-1 tra le due squdre e un punto a testa, con il Modena che termina la partita con l'amaro in bocca per non essere riuscita ad approfittare dell'espulsione del numero 20 dei ciociari.

La Cremonese vince nei minuti finali

Dopo quasi due mesi, la Cremonese ritrova il successo davanti ai suoi tifosi e accorcia sullo Spezia, impegnato domani contro la Carrarese. La sfida contro il Cosenza è più difficile del previsto, con l'1-1 maturato a seguito delle reti di Pickel per i padroni di casa e Ricciardi per gli ospiti che regge fino all'85', nonostante l'inferiorità numerica dei calabresi dal 62' per l'espulsione proprio dell'autore del gol. La rete del sorpasso arriva all'85' e porta la firma di Vazquez, che insacca di testa su cross di Vandeputte, mentre il 3-1 definitivo viene segnato da Johnsen al terzo minuto di recupero.

Il Bari va in vantaggio per due volte, ma il Brescia non molla in entrambe le occasioni

Un punto che non soddisfa particolarmente nessuna delle due squadre, con il Bari che rimane in zona playoff in attesa delle gare di domani e il Brescia che non riesce a uscire dalla pareggite. Il primo tempo della sfida è ricco di gol: al 1' segna Lella per i padroni di casa, al 30' pareggia Bianchi e al 41' Bellomo riporta i pugliesi davanti. Nella ripresa, i lombardi vanno vicini alla rete del pari al 64', ma un minuto dopo ci pensa Bisoli a regalare l'ennesimo pareggio alla sua squadra, tredicesima a quota 25.