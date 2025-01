Spal, ipotesi Spini come esterno d’attacco. Per Haoudi pronto un contratto fino al 2027

Scatta oggi il mercato di riparazione, un mese destinato a modificare in maniera profonda il campionato di serie C. Il primo rinforzo di fatto la Spal se l’è già assicurato: Hamza Haoudi infatti non vede l’ora di tornare a lavorare alla corte di mister Dossena, dopo la brillante esperienza della scorsa stagione nella Pro Vercelli. Il centrocampista italo-marocchino dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo fino al 30 giugno 2027: resta solo da capire se arriverà in biancazzurro dal Frosinone – dove quest’anno non ha mai giocato – tra oggi e domani oppure bisognerà attendere la prossima settimana. Haoudi però non sarà certo l’unico innesto dei biancazzurri, che devono intervenire assolutamente anche sul fronte offensivo.

Per un centravanti e un attaccante esterno. Sul lato destro del tridente, Enrico Piovanello è un obiettivo dichiarato dagli ultimi giorni della sessione estiva di mercato, quando il suo approdo a Ferrara sembrava ad un passo. A quanto pare però pure stavolta la trattativa per l’ala della Juve Stabia è destinata a sfumare. Già, perché Piovanello – sul quale erano piombate diverse società – è vicinissimo all’ambizioso Trapani, che potrebbe tesserarlo nei prossimi giorni. All’arrivo piuttosto probabile di Piovanello è legata l’altrettanto prevedibile partenza di Cristian Spini. Si tratta di un esterno d’attacco classe 2001, mancino naturale che nelle ultime stagioni si è messo in luce con la maglia del Lumezzane. Quest’anno ha collezionato 14 presenze e un gol, partendo dal primo minuto però soltanto una volta. Spini è finito nel mirino di numerosi club, dalla Feralpi Salò alla Lucchese passando per il Gubbio. Anche la Spal ha raccolto informazioni sul suo conto: il direttore sportivo Casella ha scritto il suo nome sul taccuino, si attendono sviluppi. In uscita, attenzione alla posizione di Marcel Buchel e soprattutto Igor Radrezza. In virtù del cambiamento delle gerarchie in cabina di regia, con Omar El Kaddouri diventato il punto di riferimento, uno dei due centrocampisti di esperienza è destinato ad andarsene nelle prossime settimane.

Stefano Manfredini