Sestri Levante-Fermana a Vercelli. Ecco lo stadio, gara a porte chiuse

Finalmente è stato comunicato lo stadio dove si giocherà la partita tra Sestri Levante e Fermana, in programma per domani alle 18.30. "Sarà lo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli ad ospitare Sestri Levante-Fermana in programma domenica prossima alle ore 18,30. La gara si svolgerà a porte chiuse": questo il comunicato con il quale il club gialloblù ha annunciato lo spostamento della sede, mettendo fine a una telenovela che durava da giorni. Prima l’accordo saltato per Carrara, poi il mancato ok della Prefettura di Pisa per giocare a Pontedera e infine il ripiego dell’ultimo minuto con il Silvio Piola di Vercelli. In tutto ciò, la partita si giocherà anche a porte chiuse dato che per organizzare anche una sorta di prevendita non c’è stato materialmente tempo. Manca poco più di un giorno alla partita, figuriamoci.

In tutto questo c’è la Fermana che per forza di cose sta correndo per organizzare una trasferta che si è allungata di 200 chilometri e con quasi due ore di pullman in più. Difficoltà soprattutto nel trovare una struttura alberghiera con almeno una ventina di camere disponibili per la squadra, lo staff e i vari componenti. La squadra stamattina svolgerà la rifinitura, poi nel pomeriggio partirà verso il Piemonte. Vogliono i pannelli luminosi allo stadio, i cartelloni di Now Tv nel pre partita e livelli di sicurezza da Champions League, eppure la Lega Pro ancora una volta ha fallito. Le prime problematiche erano sorte con orari di partite improponibili dovute al passaggio dei diritti tv a Sky. Dall’esterno l’immagine deve essere immacolata, ma intanto fino a due giorni prima non si conosceva lo stadio in cui si sarebbe giocata una delle partite più importanti della stagione in ottica salvezza.

Sembra fatto ad hoc il comunicato della Lega Pro uscito pochi minuti dopo la comunicazione ufficiale dello spostamento della partita a Vercelli: "La Serie C Now sbarca in tutto il mondo grazie alla partnership con FIFA+". Per carità, l’iniziativa è lodevole per tutti quei tifosi, fermani e non, che finora all’estero non avevano avuto la possibilità di vedere la propria squadra. Ma il tempismo è ampiamente da rivedere. Riepilogando, la Fermana giocherà il match da cui passerà gran parte della sua stagione dopo un viaggio molto più lungo del previsto, con lo stadio comunicato poco più di 48 ore prima della partita e soprattutto senza il supporto dei tifosi. Gli stessi che sui social hanno scritto così: "Da Carrara a Vercelli passando da Novara. Poche idee e ben confuse. Ennesimo scivolone della Lega Pro che oramai di Professionista ha solamente il nome. Partita a porte chiuse quella di domenica tra Sestri Levante e Fermana. Auspichiamo che la Fermana Football Club si faccia sentire con chi di dovere e prenda posizione: a poco più di 48h dalla partita non è ammissibile una decisione del genere. Come sempre a farne le spese siamo noi tifosi. Questo calcio non ci appartiene".

Filippo Rocchi