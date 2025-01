La seconda settimana del mercato di riparazione è destinata a terminare senza colpi di scena. Mercato in stand by, Zilli pista sempre seguita

La seconda settimana del mercato di riparazione è destinata a terminare senza colpi di scena. Come da tradizione, rumors e voci incontrollate la fanno da padrone, ma come ha sottolineato mercoledì scorso il direttore sportivo Casella, la maggior parte delle società sono alla ricerca di giocatori per rinforzare i rispettivi reparti offensivi e la Spal per una serie di motivi non parte in pole position nelle varie trattative. Tradotto: bisogna aspettare.

L’indiscrezione legata ad Adam Palsson, trequartista del Perugia, è stata smentita. Del resto, l’islandese possiede caratteristiche che mal si conciliano con il disegno tattico di mister Dossena, orientato a proporre il 4-3-3. Sicuramente più attendibile la pista che porta a Easton Ongaro, centravanti canadese del Novara, autore di quattro reti in campionato e uno in Coppa Italia dall’inizio della stagione. Se il club piemontese lo lascia partire la Spal è interessata, così come l’Arezzo.

Sullo sfondo resta poi l’ipotesi più affascinante, quella del ritorno a Ferrara di Massimo Zilli. L’attaccante friulano è stato a un passo dai biancazzurri nelle ultime ore del mercato estivo, e adesso non è ancora chiaro che intenzioni abbia sul suo conto il Cosenza. In Calabria ha disputato una prima fase di campionato in chiaroscuro, con 13 gettoni e un gol. Se il club rossoblù aprisse alla cessione di Zilli (nella foto), la Spal sarebbe sicuramente in prima linea per assicurarselo, nonché destinazione gradita al diretto interessato. Ma per ora non si registrano novità degne di nota.