Lazio, Dia: "Dobbiamo rialzare la testa, ora ci si gioca la stagione"

Roma, 10 gennaio 2025 – La Lazio è pronta per la sfida contro il Como. Partita delicata che segue l'amara sconfitta nel derby contro la Roma. In casa biancoceleste c'è grande consapevolezza circa la qualità, le ambizioni della rivale e la difficoltà del momento e la voglia di evitare strascichi negativi dopo il ko nella stracittadina. Per questo e per l'impegno di venerdì sera non c'è stata la conferenza stampa di presentazione tipica da parte di Marco Baroni, ma ci ha pensato Boulaye Dia ai microfoni ufficiali del club a presentare la gara. Ecco le parole dell'attaccante senegalese a Lazio Style Channel, il canale ufficiale biancoceleste.

Le parole di Dia sono andate subito ad affrontare l'elefante nella stanza, ovvero il ko nel derby e la necessità in casa biancoceleste di dover ripartire subito. Il campionato è una maratona e una soconfitta non può bloccare una cavalcata fin qui importante in campionato: "Dobbiamo rialzare la testa. Da venerdì conta solo la partita contro il Como. Dobbiamo vincere per dimenticare la sconfitta nel derby e ripartire".

Dal ko precedente al rivale in campo nella prima giornata di ritorno. Allo stadio Olimpico arriva il Como, una squadra ostica ricca di qualità nei singoli e divertente dal punto di vista del gioco. In casa Lazio c'è voglia di festeggiare l'anniversario numero 125 della società, ma per farlo prima bisogna portare a casa il risultato: "Prima di tutto - afferma l'attaccante ex Salernitana - servirà una vittoria. Ci aspettiamo una partita intensa, come quelli nel girone di andata, quando abbiamo vinto segnando cinque gol. Non sarà lo stesso tipo di partita, giochiamo in casa e dobbiamo vincere, cominciare con un successo davanti ai nostri tifosi".

La sfida contro il Como di Cesc Fabregas apre io girone di ritorno della Lazio: 19 partite per decidere il destino della stagione. Partite difficili, su cui però il centravanti ha le idee chiare: "Ora arrivano i momenti più difficili rispetto al girone di andata. Nella seconda parte del campionato è dove ci si gioca la stagione. Tutte le partite sono dure, difficili. Le vittorie ora diventano ancora più importanti rispetto a prima".

In astinenza di gol dal 4 di novembre (partita contro il Cagliari), il giocatore non si è però fatto prendere dalla smania di dover tornare in rete, non facendo mai mancare la sua esperienza e qualità in campo. "Non sono più un ragazzo giovane. Ho tanta esperienza, so - prosegue Dia - che devo aspettare, devo rimanere sereno e provarci sempre, partita dopo partita. So che arriverà il momento di segnare di nuovo, devo solo lavorare tutti i giorni per aiutare la squadra, devo dare tutto in campo e in allenamento. Il gol arriverà, ne sono sicuro".

Arrivato in estate dalla Salernitana, dopo 5 mesi in biancoceleste, l'attaccante senegalese ha concluso con un piccolo bilancio su questa sua esperienza sulla sponda laziale del Tevere. "Ho trovato una bella squadra, una bella città. Ho dei bellissimi compagni di squadra. Ho trovato un bel gruppo e un bell'ambiente. Sono molto felice di essere qui".

Lazio e Mizuno presentano la maglia celebrativa per i 125 anni del club

Per la sfida contro il Como, la Lazio non vestirà la classica divisa biancoceleste disegnata da Mizuno per la stagione corrente. Nella giornata di oggi infatti, come ogni 9 gennaio, si festeggia il compleanno della società biancoceleste, nello specifico l'incredibile traguardo dei 125 anni di storia dell'Aquila scudata con il biancoceleste. Un evento da festeggiare che ha portato così il fornitore tecnico laziale, Mizuno, a realizzare un design unico per quella che sarà sostanzialmente la nuova maglia da aggiungere alla lista di quelle già presentate per la stagione della Lazio. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club capitolino per presentare la nuova casacca progettata per l'occasione, con tanto di video presentazione collegato.

"Per celebrare i 125 anni dalla fondazione, Lazio e Mizuno hanno riaperto il libro della storia biancoceleste: e così lo stemma sociale utilizzato alla fine degli anni ‘70 ispira una nuova maglia che proietta la Lazio nel futuro. Il logo Lazio, un aquilotto stilizzato, con due grosse ali, tra le quali spicca la testa del simbolo imperiale, campeggia sulla destra della nuova casacca all’altezza del cuore, a sinistra il logo Mizuno, entrambi di colore blu.

Lo stile retrò della maglia, bianca impreziosita da una grafica geometrica inserita con la tecnica dell’embossatura e con bande laterali all`altezza delle spalle nelle tre tonalità di azzurro, airy blue, royal e navy, è un rimando allo stile delle maglie da gioco tipiche degli anni ‘80. Anni difficili per la Lazio da un punto di vista sportivo e societario, ma che hanno forgiato il tifoso biancoceleste creando un legame indissolubile con questi colori. La maglia come una seconda pelle, l’aquila e la sua fierezza come modo di essere del popolo biancoceleste.

Progettata con tecnologia Mizuno, che rende la maglia altamente traspirante e performante, la nuova creazione è stata realizzata con materiali riciclati al 100%, a testimonianza dell`impegno dell’azienda nipponica e della S.S. Lazio per la sostenibilità. I tre colori si ripetono sui bordini delle maniche, mentre sul retro della maglia, sotto il colletto, campeggia la scritta 9 gennaio 1900, data scolpita nelle menti e nei cuori di tutti i tifosi biancocelesti insieme ad un luogo preciso, Piazza della Libertà: da lì, 125 anni fa, è cominciato un sogno chiamato Lazio.

Completano il kit i pantaloncini blu navy con i loghi del brand Mizuno in bianco e i calzettoni bianchi con le tre bande colorate. Per i portieri è stato scelto il colore Azure Blue, anche qui con bande nelle tre tonalità di azzurro, mentre i dettagli, i badge Lazio e Mizuno e la scritta 9 gennaio 1900, sono in bianco. Completano la capsule la walk out jacket color blue navy con i dettagli in oro sul fronte e, sul retro, l’aquilotto stilizzato con la scritta S.S. Lazio tono su tono".