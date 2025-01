Lazio-Como: formazioni, orario e dove vederla

Roma 9 gennaio 2025 – Una settimana per smaltire il ritorno alle competizioni dopo Capodanno, sette giorni per analizzare eventuali errori al ritorno e farsi trovare pronti per la prima sfida della girone di ritorno. Il primo episodio di questa seconda parte di Serie A si terrà a Roma, dove allo stadio Olimpico, pochi giorni dopo il derby, tornerà in campo la Lazio dove ospiterà il Como. Da una parte gli sconfitti della stracittadina romana, dall'altra una delle squadre ancora in attesa del proprio debutto nel 2025, a causa dell'impegno con una delle squadre impegnate in Supercoppa. Una sfida quanto mai incerta, nonostante sulla carta ci sia una netta favorita. Calcio d'inizio fissato per venerdì 10 gennaio alle 20.45.

La parte della città scontenta, delusa e battuta nella stracittadina ha la sua chance di redimere subito l'onta subita e rimettersi in carreggiata. Senza dubbio è questo l'obiettivo di Marco Baroni e dei suoi ragazzi, i quali saranno spinti da un caldissimo pubblico biancoceleste, che anche a derby concluso non ha smesso di incitare e applaudire i propri ragazzi. Contro la Roma non è mancata la prestazione, i dati statistici infatti indicano di come i biancocelesti avrebbero meritato il pareggio, ma è mancata la precisione negli ultimi metri per superare Svilar. Al danno la beffa, l'espulsione di Castellanos nel finale lo relega in tribuna per questa partita delicata, dove i dettagli potrebbero fare proprio la differenza nel risultato. È importante mettersi subito alle spalle la sconfitta della scorsa domenica e ripartire, mantenere ben saldo il quarto posto solitario è la priorità e riprendere ritmo in vista anche della seconda parte di stagione in Europa è fondamentale. Se a questo si aggiunge il 125esimo anniversario della società laziale da festeggiare, la vittoria diventa l'obiettivo minimo per la serata.

Il Como da parte sua non ci tiene a giocare il ruolo di vittima sacrificale per le ambizioni della Lazio. Al contrario i lariani hanno le loro di speranze per la seconda parte di stagione e le operazioni che stanno cercando di portare a termine sul mercato mostrano un'aspettativa ben diversa dalla banale salvezza. Stando alle macro statistiche del campionato italiano infatti i biancoblù meriterebbero addirittura di lottare per la parte sinistra di classifica, ben lontani da quel sedicesimo posto attualmente occupato. In questo senso l'arrivo di Diao dal Real Betis è un segnale importante in termini di progettazione futura della rosa in mano a Fabregas, così come potrebbero seguire questa ondata anche i potenziali ingaggi di Fresneda (Sporting Lisbona), Alli (svincolato) e Rashford (Manchester United). Nomi altisonanti per una squadra che ha dimostrato di avere anche qualità nel proprio stile di gioco e non solo campioni dal pedigree internazionale. L'obiettivo è tradurre in punti questa grande mole di gioco fin qui costruita e allontanarsi quanto prima dalla zona rossa e il debutto nell'anno nuovo contro la Lazio è un banco di prova davvero interessante per farlo.

La designazione arbitrale della ventesima giornata di Serie A ha assegnato la direzione della gara tra Lazio e Como al signor Paride Tremolada della sezione di Monza. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Trinchieri: Arena sarà il IV ufficiale mentre Camplone e Di Paolo sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto brianzolo si tratterà della direzione numero 5 di questa Serie A, la nona della sua stagione a cui ne aggiunge altre 4 di Serie B. Per l'arbitro si tratterà del terzo incrocio con i biancocelesti, tutti all'Olimpico: una vittoria e un pareggio nei precedenti, il successo arrivato in questa stagione (3-1 contro il Venezia). Terza volta per Tremolada anche con in campo il Como: due vittorie su due è il bilancio attuale, tra cui il 2-3 in casa dell'Atalanta di questo campionato.

Probabili formazioni

Tanti gli assenti a causa squalifica per Baroni: fori tre uomini cardine dell'undici titolare come Gila, Zaccagni e Castellanos. Il tecnico dovrebbe così optare più per il 4-3-3 come schema, con Isaksen, Dia e Noslin a comporre il tridente. A centrocampo si va invece verso la conferma di Dele-Bashiru, che con i suoi strappi farà da collante tra centrocampo e attacco, insieme a Guendouzi e Rovella, ormai intoccabili nella mediana biancoceleste. Pochi dubbi in difesa: i problemi fisici di Patric rendono Gigot l'unica reale opzione al fianco di Romagnoli; sulle corsie invece si va verso la conferma di Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra. In porta non si tocca Provedel.

A differenza del collega, con i tanti dubbi legati alle assenze, non dovrebbero esserci particolari sorprese per Fabregas. Il tecnico va verso la conferma di Cutrone in attacco, così come la linea a tre alle sue spalle, con Nico Paz come faro centrale, supportato sugli esterni da Strefezza e Fadera. In mediana le chiavi del centrocampo sono in mano alla coppia Engelhardt e Da Cunha, con Sergi Roberto però che scalpita per un posto dal 1' minuto. Assente Goldaniga per squalifica, al fianco di Kempf dovrebbe tornare Dossena, mentre Alberto Moreno a sinistra e Van Der Brempt a destra, completeranno la linea a quattro davanti a Reina.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Noslin. All. Marco Baroni.

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Cesc Fabregas.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Como dello stadio Olimpico, valevole per la ventesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di venerdì 10 gennaio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.