Settore giovanile: FANO-FOSSO. Ma il derby tra gli Under 19 si gioca regolarmente oggi

L’Under 19 dell’Alma Juventus Fano riparte con il girone di ritorno oggi pomeriggio alle 14.30, e come la prima squadra affronterà il Fossombrone. La Juniores che milita nel giorne G è quinto in classifica insieme allo Sporting Club Trestina a diciotto punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Orvietana. Gli Allievi Under 17, dopo aver vinto il proprio girone provinciale, stanno disputando la seconda fase che è partita il 9 dicembre. Sono attualmente secondi in classifica con sei punti guadagnati in tre gare. mentre i Giovanissimi under 15 sono capolista a trentatre punti.