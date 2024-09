Sfida al cittadella. Scossa Possanzini per il Mantova: "Voglio un gruppo umile e sfrontato»

A parte lo squalificato Trimboli, il tecnico del Mantova, Davide Possanzini (nella foto), potrà disporre di tutto l’organico per fronteggiare oggi alle 15 il Cittadella e cercare di ripartire subito dopo la sconfitta patita a Bari. I virgiliani contano sull’apporto dei propri tifosi, ma devono trovare anche il giusto spirito per proseguire il cammino in questo torneo cadetto: "Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare - è stata la presentazione del match da parte del tecnico biancorosso - ma dobbiamo anche maturare la convinzione di essere adeguati a questa categoria. Dobbiamo conservare la nostra mentalità ed avere la necessaria convinzione in quello che sappiamo fare. Certo, ci sono rivali che ci possono mettere in difficoltà ma, proprio per questo, dobbiamo avere il coraggio di affrontarle con umiltà e sfrontatezza. Con il Cittadella sarà una partita fisica, ci sarà molto da correre. Noi, però, dobbiamo cercare di fare il nostro gioco, di fare la partita con attenzione dall’inizio alle fine, per cercare di vincerla".

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Solini, Bani; Burrai, Muroni; Galuppini, Bragantini, Fiori; Mensah. All: Possanzini. Luca Marinoni