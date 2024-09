Si parte: il mister del Piobbico affronta la Nuova Real Metauro. Quante ’big’ in Prima categoria. Cipolla sfida subito il passato

Oggi in Prima categoria si anticipano sette delle otto gare in programma per la prima giornata dI campionato, alle 15.30. Le provinciali sono tutte raggruppate nel girone A. Si parte in questo fine settimana, si finirà il 4 maggio. Ben 14 società giocheranno in casa di sabato, Audax Piobbico e Avis Montecalvo sempre di domenica. Inoltre, il Peglio ha chiesto di giocare di domenica 3 partite, il Real Altofoglia 2. Le più gettonate per l’alta classifica sono Avis Montecalvo, Falco Acqualagna, Nuova Real Metauro, San Costanzo e Audax Piobbico.

Questo il programma odierno: Atletico Mondolfo 1952 – Tavernelle, arbitro Davide Gismondi di Macerata; Maior – Pantano, arbitro Roberto Bacchiani di Pesaro; Mercatellese – San Costanzo, arbitro Leonardo Speciale di Ancona; Muraglia – Falco Acqualagna (ore 14.30), arbitro Andrea Liso di Ancona; Osteria Nuova – Avis Montecalvo, Cristiano Carnevali di Ancona; Peglio Csi Delfino Fano, arbitra Mattia Pucci di Pesaro; Viridissima Apecchio – Real Altofoglia, arbitra Daniele Serenellini di Ancona. Domani alle 15.30 si gioca Audax Calcio Piobbico – Nuova Real Metauro, un vero big match. "Ritrovo la mia vecchia squadra – dice il mister del Piobbico Giovanni Cipolla – alla prima partita. Il calendario non ci è stato favorevole visto che incontriamo nelle prime due giornate le squadre più forti. Sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente, per portare a casa punti bisogna fare la partita perfetta. Abbiamo qualche defezione, Ottaviani e Rossi non stanno bene, ma penso che saranno recuperabili. Ritrovo tanti amici sia nei giocatori che in società". Arbitra Marco Graziosi di Pesaro.

am. pi.