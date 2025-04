Simone Inzaghi: dal sogno Triplete al rischio zero tituli nel derby Inter-Milan

MolaI disfattisti sono già all’opera. "Vuoi vedere che Simone Inzaghi passa dal sogno Triplete a zero tituli in pochi giorni?", la domanda più ricorrente al bar dello sport frequentato dai criticoni o pessimisti per natura. Calma. Il campionato non è compromesso, e nel labirinto di un calendario fittissimo può succedere di tutto. Il rischio di vedere tre grandi obiettivi sfumare quando il traguardo sembra vicinissimo è una normale ipotesi, cui solo il campo potrà dare una risposta. Vero, il popolo nerazzurro è in fibrillazione perché nei precedenti quattro derby stagionali sono arrivati solo pareggi e un pugno di rimpianti per la rocambolesca sconfitta in Supercoppa. Un fastidio legittimo, vero. Ma allora cosa dovrebbero dire i supporter rossoneri che sono “virtualmente“ fuori dalle manifestazioni continentali e si aggrappano alla Coppa Italia per poter sperare di agganciare l’Europa League? E soprattutto, come può essere lo stato d’animo del Diavolo che negli scontri diretti si è levato sin qui pochissime soddisfazioni? I numeri sono impietosi: dei 16 match contro le squadre che precedono i rossoneri in classifica ne mancano ancora da disputare due, quelli di ritorno con il Bologna e la Roma. Ma nelle quattordici sfide finora giocate il Milan ha conquistato appena 8 punti sui 42 disponibili, battendo solo l’Inter nel derby di andata.Ecco perché la stracittadina di stasera darà un segnale, in un senso o nell’altro. Al di là del “campanile“, questa è davvero una partita che nessuno vuole o può permettersi di perdere. C’è tanto, troppo in ballo. E dunque il derby rappresenta quel momento di svolta che può cambiare (o peggiorare) l’annata: per i campioni d’Italia lasciare che sia il Milan a strappare il pass per la finale vuol dire abbandonare il progetto Triplete e concludere la stagione a quota 0 derby vinti. Al contrario, il successo non solo toglierebbe ai “cugini“ rossoneri l’ultimo obiettivo rimasto, ma terrebbe vivo il sogno di un’impresa. Le statistiche confortano i nerazzurri: finora l’Inter ha subito appena sei sconfitte da agosto a oggi. Ma dopo ogni caduta, i ragazzi di Inzaghi hanno sempre vinto. Grazie alla forza e alla mentalità. Che sbatteranno oggi contro l’orgoglio del Milan.