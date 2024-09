Sondaggio del Comune di Roma su Dybala, interviene Lotito: “Mai stato fatto con la Lazio"

Roma, 25 agosto 2024 – Paulo Dybala è rimasto alla Roma. La notizia, ufficializzata dallo stesso calciatore argentino sui suoi profili social qualche giorno fa, ha scatenato un vero e proprio uragano sulla capitale. Sembrava fatta per il suo passaggio all’Al-Qadsiah, che l’avrebbe ricoperto d’oro (era pronto un triennale da 75 milioni complessivi), ma alla fine l’argentino ha fatto retromarcia e ha deciso di rimanere in giallorosso. Quali sono i motivi che hanno convinto Paulo a non cedere alle sirene arabe e a rimanere in Italia? Il comune di Roma tramite il suo canale su Whatsapp ha provato a scoprirli, facendo un sondaggio al quale sono arrivate numerose risposte, tra le più disparate.

Sondaggio del Comune, Lotito non la prende bene...

C’è chi ha detto che Paulo è rimasto per l’amore dei tifosi, chi ha detto che sia stata la città e chi addirittura ha individuato nella bontà del cibo la ragione principale del suo rifiuto. La verità completa probabilmente non si saprà mai, ma c’è qualcuno che non ha preso benissimo quest’iniziativa del Comune di Roma. Il presidente della Lazio Lotito, infatti, ha avuto da ridire sul sondaggio che aveva come oggetto le motivazioni della permanenza di Paulo. Il patron della Lazio ha definito questo sondaggio come “una cosa priva di senso”, dal momento che, a detta sua, “crede che a tutti i romani interessi molto di più che il comune si occupi dei servizi erogati e delle condizioni della viabilità”, per poi concludere provocatoriamente con la domanda “perché questo sondaggio non l’hanno fatto sui giocatori della Lazio?”. Insomma, una risposta piccata che tira fuori il derby ma anche qualche contorno politico essendo Lotito di sponda centrodestra. Il canale Whatsapp di Roma capitale, infatti è uno strumento utilizzato dal Campidoglio per informare la popolazione sui trasporti, sui cantieri o sui vari eventi organizzati nella città di Roma, ma questa volta il sindaco Roberto Gualtieri (che non ha mai nascosto la sua fede romanista) ha deciso di cambiare il tema, scatenando la reazione di qualche tifoso biancoceleste, e in particolare di Lotito. La capitale è sempre stata divisa tra i romani e i laziali, con il derby tra le due formazioni che è da sempre uno dei più avvincenti non solo in Italia, ma nel mondo intero: la città eterna che per due volte all’anno si ferma e sceglie il suo padrone. Spesso la stracittadina evade pure dal campo di gioco, entrando nella vita quotidiana di tantissimi romani che professano la loro fede per l’una o per l’altra squadra. In questo caso è addirittura intervenuto Lotito, che ha acceso ancora di più gli animi di una rivalità che vedrà contrapposte le sue formazioni nella diciannovesima giornata di questa Serie A.