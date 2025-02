Awua e D’Orazio saranno squalificati, disponibili invece Radrezza, Zammarini e Haoudi. A centrocampo scelte ridotte per Baldini. Attesa per la risonanza di El Kaddouri e Paghera

Nel giorno del proprio debutto sulla panchina della Spal, a Chiavari mister Baldini aveva scelto un centrocampo di sostanza, che nelle intenzioni dell’allenatore riuscisse a reggere l’urto degli avversari a prescindere dal tridente pesante composto da Antenucci, Karlsson e Molina.

Le cose non sono andate come sperava: il piano partita del tecnico è saltato dopo una manciata di minuti e anche nella zona nevralgica del campo ha ben presto dovuto modificare qualcosa.

L’infortunio muscolare di Fabrizio Paghera ha infatti costretto mister Baldini a gettare nella mischia Igor Radrezza poco dopo la mezz’ora, mentre Teophilus Awua è stato sostituito nel corso dell’intervallo da Ludovico D’Orazio. Ebbene, tre di questi quattro centrocampisti (l’infortunato Paghera e gli squalificati Awua e D’Orazio) domenica prossima non saranno a disposizione.

E lo stesso vale per un altro elemento importante del reparto, Omar El Kaddouri che si era fermato subito prima della trasferta con la Virtus Entella. La Spal attende l’esito della risonanza magnetica a cui si sono sottoposti Paghera ed El Kaddouri, con la speranza di non perderli a lungo.

Di sicuro però col Rimini non ci saranno, così come Awua e D’Orazio. E il tecnico toscano dovrà fare di necessità virtù. Rilanciando Radrezza in cabina di regia, confermando Zammarini e inserendo Hamza Haoudi, che per fortuna ha finito di scontare la squalifica di due giornate rimediata sul campo del Carpi e rientrerà proprio contro i romagnoli. Per il resto, a centrocampo mister Baldini avrà a disposizione il nuovo acquisto Nina e Kane, a meno che non decida di riportare in linea mediana Nador.

ARBITRO.

La gara di domenica prossima tra Spal e Rimini sarà diretta da Mattia Nigro della sezione di Prato. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Li Vigni di Seregno e Daniele Antonicelli di Milano, oltre al quarto ufficiale Alessandro Colelli di Ostia Lido.

C’è un solo precedente con l’arbitro Nigro per i biancazzurri, peraltro negativo: Spal-Juventus Next Gen 1-3 del 28 gennaio 2024, quando ancora sulla panchina sedeva mister Colucci.

s.m.