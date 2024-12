Calcio femminile. L’Accademia ne fa 5 e vola al terzo posto

L’Accademia Spal non fa sconti al Gatteo Mare e vola al terzo posto della classifica del campionato di serie C agganciando il Vicenza. È un giorno storico per il movimento femminile biancazzurro, che si gode uno storico podio in un torneo nazionale. Bisogna tenere conto del fatto che la squadra di Leo Rossi ha disputato almeno una gara in più rispetto a quasi tutte le altre squadre (osserverà il turno di riposo domenica prossima), ma la quarta vittoria consecutiva e la conferma di avere a disposizione l’attacco più prolifico della categoria rappresentano un eccezionale biglietto da visita. Tornando al match di Vigarano Mainarda, l’Accademia Spal liquida i romagnoli (5-1 il punteggio finale). Le biancazzurre mettono in cassaforte la vittoria nei primi sette minuti con un uno-due micidiale: prima Sabia e poi Antolini aprono le danze. Baldini firma il 3-0 al 18’, poi le biancazzurre calano il poker con Salimata. Nella ripresa il Gatteo Mare accorcia con Angeli, infine Plechero fissa il punteggio sul 5-1.