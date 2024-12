Giovanili biancazzurre. Ripresa da dimenticare: Primavera ko col Como

Il big match di via Copparo finisce nelle mani del Como, che ribalta la Spal Primavera nella ripresa. Al centro sportivo Fabbri finisce 1-2, un successo pesante per i lariani, che con questi tre punti agganciano il Parma in vetta alla classifica. La sconfitta della squadra di Pedriali invece fa particolarmente male, perché nel primo tempo i biancazzurri sbloccano il risultato con Contè (nella foto) e sfiorano il raddoppio, per poi subire la rimonta del Como, che realizza il gol decisivo con un calcio di rigore piuttosto dubbio. La partita si apre con una Spal propositiva, che al 6’ sfiora il gol: bella discesa di Pegoraro sulla fascia, cross perfetto per la testa di Angeletti che fa da sponda per Osti, il cui destro lambisce il palo. Il vantaggio spallino arriva al 22’ con una splendida giocata di Contè: spalle alla porta, l’attaccante guineano controlla in area, si gira con maestria e infila nell’angolino basso, portando in vantaggio i padroni di casa. La Spal sfiora il raddoppio al 33’ su calcio d’angolo: Occhi svetta più in alto di tutti nell’area piccola, ma il suo colpo di testa rimbalza sul terreno e si perde sopra la traversa. La ripresa comincia con la doccia fredda per i biancazzurri. Un rinvio impreciso di Pegoraro favorisce Papaccioli che con una spettacolare semi-rovesciata insacca la palla nel ‘sette’ per l’1-1. Il colpo del ko arriva su un episodio controverso: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Como per un fallo commesso inizialmente fuori area, tra le proteste dei padroni di casa. Dal dischetto gli ospiti non sbagliano, è 2-1.