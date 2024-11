Giovanili: oggi i ragazzi di Pedriali affronteranno il Como, vincere significherebbe superare il Renate. Primavera, tre punti per i playoff

FERRARA

La battuta d’arresto di sabato scorso sul campo del Cittadella non ha lasciato strascichi in casa Spal Primavera, del resto senza tanti giocatori impegnati in prima squadra uno scivolone era da considerarsi quasi fisiologico. Peccato per come è arrivato, perché fino al 90’ la squadra di mister Pedriali (foto Spal) stava pareggiando e ha avuto diverse occasioni per segnare il gol della vittoria, prima della beffa arrivata in pieno recupero. La Spal Primavera però medita l’immediato riscatto in un match estremamente suggestivo col Como (sono a disposizione anche i ragazzi aggregati alla prima squadra), in programma stamattina alle 11 al centro sportivo Fabbri. Un orario piuttosto particolare per una partita del campionato Primavera 2, ma tant’è. Il Como è secondo in classifica e con una vittoria aggancerebbe in vetta il Parma capolista, quindi per la Spal si tratta di un incontro molto complicato. Anche per la squadra di Pedriali comunque è un match di grande importanza sotto il profilo della classifica, perché con un successo i biancazzurri – attualmente in sesta posizione – supererebbero il Renate entrando in zona playoff. Ecco le altre gare delle selezioni giovanili spalline: Lentigione-Spal (Juniores Nazionale, oggi alle 14,30), San Marino-Spal (Under 17, domani alle 14,30), Spal-San Marino (Under 16, domani alle 15), San Marino-Spal (Under 15, domani alle 11,30), Parma-Spal (Under 14, domani alle 13). In campo femminile invece oggi alle 17,30 l’Accademia Spal Under 19 ospita Pgs Smile e oggi alle 15 la Spal Under 17 fa visita allo Juventus Club Parma.