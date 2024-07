Calcio giovanile: il baby biancazzurro protagonista nella rappresentativa di categoria. Under 16, premiato Diego Ruffino

Nell’ultima stagione nessuna selezione giovanile spallina è riuscita a fare un vero e proprio exploit nei rispettivi campionati, ma diversi ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale facendo parlare di sé in campo nazionale.

È il caso di Diego Ruffino (nella foto Spal), premiato come miglior attaccante della Rappresentativa Lega Pro Under 16. Grazie alla collaborazione con Pantofola d’Oro, storica azienda leader nel suo settore e partner delle rappresentative, 12 giovani calciatori – quattro per categoria tra Under 17, Under 16 e Under 15 – hanno ricevuto due paia di scarpe da calcio create per l’occasione da Pantofola d’Oro, così come fatto in passato per campioni del calibro di Rivera, Riva e Mazzola.

All’evento hanno preso parte il presidente della Serie C Matteo Marani che ha premiato personalmente i ragazzi, il Chief Executive di Pantofola d’Oro Kim Williams e il commissario tecnico delle rappresentative di Lega Pro Daniele Arrigoni.

Una bella soddisfazione per il vivaio guidato da Massimiliano De Gregorio, che presto definirà il nuovo team di allenatori.