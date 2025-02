Calcio giovanile. Tre spallini nella selezione under 17

Dopo l’ottima prestazione nel test match di Coverciano contro la Fiorentina, la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro ha travolto con tennistico 6-0 i pari età del Parma al centro sportivo Mainardi di Collecchio. Tra i giovani talenti schierati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni spiccano ben tre atleti della Spal: Gabriele Desiderato e Alessandro Mazzocchi scesi in campo dal primo minuto, mentre Gabriele Osti è subentrato nella ripresa. I tre giocatori militano nella Spal Under 17 di mister Corsi, che nell’ultimo turno ha sbancato Padova in maniera autorevole (1-3 con doppietta di Camara e rete di Annovi). I biancazzurri sono secondi a -1 dal Vicenza e +1 sulla Triestina che ha però una gara in meno. La Spal Under 16 di mister Schiavon invece domenica scorsa ha pareggiato 1-1 a Trento, restando però saldamente in vetta alla classifica a +6 sul Vicenza.