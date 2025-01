Dossena: "Ci abbiamo creduto fino alla fine": "Ho anche pensato di vincerla in dieci"

Andrea Dossena ripropone per la prima del 2025 un inatteso 4-3-3 al posto del 5-3-2. Le cose non si erano messe bene per i biancazzurri, l’espulsione di El Kaddouri al 42’ si temeva potesse innescare una ripresa col il Perugia che prendesse il largo. Invece dopo la rete degli umbri, grazie all’eterno capitano Mirco Antenucci, la Spal è riuscita a pareggiare i conti. "Avevo chiesto ai ragazzi soprattutto di crederci - inizia la sua disamina del match Dossena in sala stampa - e se anche fosse venuto un episodio a noi sfavorevole, di rimanere concentrati, e l’hanno fatto. Non siamo usciti dalla gara dopo il gol subito come ci era successo parecchie altre volte. Nel primo tempo ci sono state tante sbavature ed errori da parte nostra, potevamo fare meglio, però alla fine dico bravi ai ragazzi perché ci hanno creduto. Sull’ 1-1 ho anche pensato che potessimo andare a vincerla. In dieci contro undici abbiamo continuato a giocare, a tenerli più lontani possibile dalla nostra porta".

Seconda espulsione per El Kaddouri. Il giocatore è nervoso?"Il secondo fallo non mi sembrava da ammonizione, l’avversario forse ci ha un po’ giocato. Omar ha l’esperienza e l’età per capire i momenti della partita, per capire quando può arrivare sul pallone o quando è il momento solo di fare contrapposizione senza tackle. Sono stati due falli di gioco, non di nervosismo".

Perché il cambio di modulo con il ritorno al 4-3-3?"Ho optato per il 4-3-3 sia perché ci alza un po’ più il baricentro e sia per le caratteristiche di alcuni giocatori, che così sono nel loro ruolo ideale. Certi forse sono più sfavoriti, ma se non perdiamo palla nelle transizioni negative e non subiamo l’avversario, dobbiamo cercare di essere equilibrati anche con questo modulo. E’ vero che così dobbiamo essere più incisivi là davanti, per concedere anche molti meno break all’avversario. Invece arrivavamo sulla tre quarti loro e poi lo spunto o il passaggio non venivano fatti bene, concedendo palla all’avversario".

E’ stata una scelta condivisa con la squadra il ritorno al vecchio modulo?"Sì, ho parlato con i ragazzi e con il capitano. Anche viste le ultime tre gare in cui abbiamo fatto un solo tiro in porta, considerando i giocatori che rientreranno e chi potrebbe arrivare col mercato, in questo modo possiamo pensare di essere più incisivi. Voglio vedere una squadra che gioca, come nel secondo tempo, e non che subisce e basta l’avversario".

Haoudi è sembrato inserirsi bene. Potrebbe essere a disposizione per Lucca dall’inizio?"Devo vedere in allenamento come reagisce fisicamente. Magari potrà iniziare il match ma non credo possa avere 90 minuti".

Beatrice Bergamini