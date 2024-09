Dossena: "La spinta deve arrivare da noi"

Parla del mercato mister Dossena alla vigilia di Spal Lucchese, e la fa utilizzando il "noi", un plurale che sembra esprimere in modo sincero la comunanza di intenti e di sforzi fatti assieme al direttore Casella. "Abbiamo provato a fare il massimo – spiega Dossena – il direttore in prima persona, ma anche io ero in costante contatto con lui da due mesi a questa parte. Abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa quello che volevamo. Con certi ci siamo riusciti, con altri no. C’è stato il gong finale, se stiamo qui a lamentarci facciamo solo il male della Spal. Ripeto, abbiamo provato in tutti i modi a ripianare e mettere a posto questa società. Va bene così – continua il tecnico –, siamo già intervenuti nel mercato degli svincolati, anche se non è semplice. El Kaddouri era già un mese che stava lavorando e di certo è già diverso da quello di prima. Bidaoui è qui da due giorni, ci vorrà lo stesso tempo".

Che settimana avete trascorso studiando la Lucchese?

"E’ stata una settimana lunga, con un giorno in più di lavoro, vedevo che i ragazzi avevano voglia di arrivare alla partita per cancellare la brutta prestazione di Perugia. Abbiamo inserito altri ragazzi, finalmente si è chiuso il cancello, siamo noi, possiamo lavorare e cercare di mettere qualcosa in più dentro ogni giorno".

Che Spal si vedrà in campo? "Farò dei cambiamenti avendo anche visto com’è la Lucchese, una squadra che gioca di intensità, che porta quando può subito cinque giocatori sulla linea difensiva nostra, quindi qualche tattica l’abbiamo preparata. Ai ragazzi ho detto che però ci vorrà in ogni caso il fuoco, che deve arrivare da noi. Voler vincere ogni contrasto, crederci più di loro, stare attenti, battere una punizione veloce… sono quelle cose che spesso ti fanno andare in vantaggio e da lì magari si apre una partita più semplice". In che misura si potranno vedere in campo i nuovi arrivi? "Sottini e Mignanelli sono arrivati in una forma fisica già molto avanti e ci sta che molto probabilmente li vedremo impegnati in campo contro la Lucchese. Calapai era già pronto e non è sceso contro il Perugia perchè era squalificato. Sia Awua che Bachini hanno avuto fastidi muscolari e saranno da valutare, oltre a Karlsson, che non è disponibile".

Beatrice Bergamini