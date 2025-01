El Kaddouri, Radrezza, Buchel: regia senza pace. Con la Lucchese la Spal valuta anche Nador

Prima Igor Radrezza, poi Marcel Buchel e infine Omar El Kaddouri. Dopo 21 giornate, la cabina di regia biancazzurra continua a non trovare padrone. In realtà, mister Dossena ha teoricamente individuato nel marocchino il playmaker titolare per il prosieguo della stagione. Ma dopo una prestazione incoraggiante ad Ascoli, il centrocampista nato a Bruxelles nel 1990 è incappato in una partita da dimenticare col Perugia, terminata prima dell’intervallo con la seconda espulsione nel giro di una manciata di gare. Curiosamente – ma fino a un certo punto – al suo posto nella ripresa l’allenatore ha mandato in campo Steven Nador, che in precedenza si era ritagliato un posto da titolare al centro della difesa a tre. Peraltro, in più occasioni il tecnico ha confessato di considerare il togolese più difensore che centrocampista, a prescindere dal fatto che nelle ultime stagioni fosse stato utilizzato con continuità nella zona nevralgica del campo. Mister Dossena ha spiegato che in quel frangente – con la squadra in inferiorità numerica – serviva un giocatore con caratteristiche più difensive rispetto a Radrezza e Buchel, ma ha comunque fatto un certo effetto vedere i due centrocampisti di maggiore esperienza – nonché quelli che si sono contesi il posto da titolare nell’intero girone di andata – in panchina fino alla fine.

Se non è un indizio legato al mercato di riparazione, che per altre tre settimane abbondanti giocherà un ruolo determinante nelle scelte degli allenatori, poco ci manca. È prevedibile infatti che almeno uno tra Radrezza e Buchel – più il primo rispetto al secondo – lascerà Ferrara prima della scadenza del contratto. Diamo un’occhiata al minutaggio dei registi in questione nelle ultime tre partite: Radrezza ha giocato appena 10 minuti a Gubbio e non è entrato né con l’Ascoli né col Perugia, mentre Buchel è partito titolare in Umbria, poi è subentrato sul campo del Picchio ed rimasto seduto in panchina col Grifo. Adesso però mister Dossena è chiamato ad effettuare una scelta difficile, perché El Kaddouri dovrà scontare un altro turno di squalifica, quindi venerdì prossimo nello scontro diretto sul campo della Lucchese toccherà inevitabilmente a uno tra Radrezza e – più probabilmente – Buchel. A meno che il tecnico non sorprenda tutti schierando nuovamente Nador. È una decisione tutt’altro che semplice per l’allenatore, dalla quale emergeranno evidentemente anche indicazioni sul fronte del mercato in uscita.

Stefano Manfredini