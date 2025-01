Finalmente il reparto avanzato di Dossena torna ad avere un’opzione in più oltre ad Antenucci e Rao. Karlsson torna in gruppo, risolto il problema al polpaccio

Dopo due giorni di riposo di fila, ieri mattina la squadra di Dossena ha ripreso la preparazione in vista del prossimo turno di campionato, in programma sabato alle 15 allo stadio Mazza contro il Sestri Levante. Per tutta la settimana Antenucci e compagni lavoreranno alle 10,30 a porte chiuse al centro sportivo Fabbri, dove arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria. Il recupero più importante è sicuramente quello di Ottar Karlsson, che a causa di una serie di infortuni al polpaccio ha già saltato la bellezza di 12 partite di campionato su 22. In oltre il 50% delle gare quindi mister Dossena ha dovuto rinunciare al centravanti islandese, che sulla carta doveva essere il punto di riferimento offensivo del tridente spallino. È stata senza dubbio una prima fase di stagione da dimenticare per Karlsson, a segno tre volte (in Coppa Italia contro l’Atalanta Under 23 e in campionato contro Arezzo e Ternana) e curiosamente sempre in occasione di sconfitte. Per fortuna la Spal – che nelle ultime ore del mercato estivo aveva provato invano a riportare a Ferrara Massimo Zilli – ha trovato in Antenucci un vero e proprio salvatore della patria. Tanto che da due mesi e mezzo il numero 7 si ritrova ad essere l’unica prima punta in organico, senza la possibilità di tirare il fiato. Nonostante questo, a 40 anni ha già timbrato il cartellino nove volte, con quattro reti nelle ultime tre giornate. Ora finalmente la risonanza magnetica ha dato via libera al ritorno in gruppo dell’ex centravanti della Vis Pesaro, che prevedibilmente però impiegherà un po’ di tempo per entrare in forma.

Con un Antenucci del genere, in stato di grazia da quasi un mese, comunque in questo momento ci sarebbero pochi dubbi a prescindere sul nome del centravanti titolare. Intanto, è scattata la prevendita dei biglietti per la partita col Sestri Levante, disponibili online, presso la rivendita autorizzata Ticketone L’Angolo della Fortuna, oppure allo Spal Point del centro commerciale Le Mura e allo Spal Store di via Mazzini. Una curiosità: in attesa delle decisioni dell’Osservatorio e delle autorità competenti, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è sospesa.

