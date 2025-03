Follano sotto la Curva assieme alla squadra

La Spal esce dal confronto con la seconda della classe con le ossa rotte, anche se non si può dire non abbia messo in campo tutto quello che aveva. Baldini nel dopo gara analizza il match: "Ai ragazzi ho detto che la Ternana rispetto a noi ha più di quaranta punti in classifica, ma oggi sul campo non si è visto. Parliamo di un 3-0 e se uno legge il risultato pensa che sia stata una tragedia, ma non è stato così. Io esco da questa gara con la consapevolezza che ce la possiamo fare. Si dirà: dopo un tre a zero? Sì, se giochiamo come stasera contro la prima della classe, perché per me la Ternana lo è, possiamo giocarcela con tutti quanti". "C’è ovviamente rammarico – continua Baldini –, possiamo stare fino a domattina a parlare degli errori che dovrò correggere, ma l’atteggiamento che i ragazzi hanno messo in campo è quello giusto. Hanno provato in tutti i modi a fare gol, posso dire davvero poco ai ragazzi in quanto a recriminazioni". Sull’infortunio di Paghera: "Non ha condizionato tanto la sua uscita, ma il gol preso. Per l’ennesima volta abbiamo preso gol su due palle inattive, il terzo poi è venuto perché eravamo tutti avanti per cercare di segnare. Di sicuro la squadra esce da questa gara con maggiore consapevolezza. Credo abbiamo trovato anche una soluzione tattica che permette ai ragazzi di esprimersi al meglio quindi dobbiamo pensare subito al Pineto, sarà una gara molto importante". Al termine del match la squadra è stata chiamata sotto la curva Ovest per un confronto diretto ed anche Marcello Follano, il socio di Tacopina, ha raggiunto i giocatori di fronte ai tifosi. La sua presenza però non è stata gradita dai tifosi, c’è stato un battibecco e Follano dopo pochi minuti è tornato sui propri passi dirigendosi verso gli spogliatoi.

Beatrice Bergamini