Giovanili biancazzurre. Accademia, un 2024 di successi: "Titoli e crescita generale»

È stato un 2024 di crescita, vittorie e grandi soddisfazioni per il settore femminile della Spal, che nella prima parte dell’anno ha conquistato due titoli Juniores e uno Under 15, oltre alla salvezza in serie C con la prima squadra, e negli ultimi mesi ha gettato le basi per ottenere altri successi. "È stato un anno meraviglioso – spiega il responsabile Mauro Rotondi –, impreziosito dai titoli delle varie selezioni, ma a me piace più sottolineare lo sviluppo dell’intero settore a partire dal vivaio. Parlando di prima squadra, il campionato di serie C era iniziato male, con quattro sconfitte di fila figlie di una rosa profondamente rinnovata che doveva riorganizzarsi e di un calendario in salita. Mister Rossi ci aveva assicurato che saremmo tornati in carreggiata, e così è stato. Leo per noi è una garanzia: con la sua esperienza e umanità è riuscito a tirare fuori il meglio dalle ragazze. Ora siamo al quarto posto, decisamente oltre le aspettative: preferisco non sbilanciarmi sull’obiettivo, ma questa squadra ci sta veramente facendo sognare.

Peraltro tre atlete del settore giovanile sono già inserite stabilmente nel gruppo di serie C, e tra qualche anno contiamo di allestire un organico interamente Made in Ferrara. I numeri? Abbiamo complessivamente 140 tesserate, ma ultimamente preferiamo concentrarci soprattutto sulla qualità. Il progetto femminile è iniziato nel 2017 ed è sempre cresciuto, e ora dai Pulcini all’Under 19 abbiamo una serie di selezioni che rappresentano il bacino naturale della prima squadra. Senza dimenticare che alcune atlete come Bissacco, Faggioli e Rotondi sono finite sui taccuini delle big di serie A. La squadra Under 17 è quella più rodata, con le ragazze che giocano insieme da tanti anni, ma tutte le selezioni stanno crescendo e sono protagoniste nei rispettivi campionati.

Il campionato di serie C femminile ripartirà domenica 12 gennaio, quando però l’Accademia Spal osserverà il turno di riposo. La squadra di Leo Rossi quindi tornerà i campo una settimana dopo, il 19 gennaio in trasferta contro il Venezia 1985 nell’ultima giornata del girone di andata.

s.m.