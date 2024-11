Giovanili. Bissacco, Faggioli e Rotondi a casa di Inter e Juventus per un provino

Arriva una splendida notizia per il settore giovanile femminile della Spal. Tre giovanissime atlete della squadra biancazzurra Under 17 sono state selezionate per effettuare un provino con due club che non hanno bisogno di presentazioni. Per la precisione, mercoledì prossimo Alessia Bissacco (portiere, classe 2010), Federica Faggioli (foto) (trequartista, classe 2010) e Martina Rotondi (difensore centrale, classe 2010) sosterranno un provino per l’Inter presso il centro sportivo Konami di Milano. Il giorno successivo poi Federica Faggioli raggiungerà lo Juventus Training Center di Vinovo per effettuare un ulteriore provino per la Juventus. Davvero una grande soddisfazione per le ragazze e tutto il settore femminile coordinato da Mauro Rotondi. Bissacco è di Lagosanto ed è alla Spal dalla stagione 2018-19, iniziando come attaccante per poi passare tra i pali. Rotondi è nata a Feltre e gioca in biancazzurro da quando aveva otto anni, pure lei nella stagione 2018-19. Come Bissacco, anche Faggioli è di Lagosanto. Gioca da sempre sul fronte offensivo, attaccante o trequartista, e indossa la maglia della Spal dalla stagione 2019-20. Sono sempre state compagne di squadra, militando nelle varie categorie: Under 10, Under 12, Under 15 e attualmente Under 17. Hanno vinto per due anni consecutivi il campionato regionale Under 15. Martina Rotondi (capitano della squadra) ha guidato la migliore difesa nei due campionati, mentre Faggioli è stata la migliore realizzatrice.

s.m.