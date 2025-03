Giovanili. Primavera beffata contro il Renate

La Primavera esce sconfitta dal confronto casalingo contro il Renate, che si impone per 2-0 in una partita caratterizzata da occasioni sprecate e tensioni nel finale.

Avvio di gara subito in salita per i biancazzurri, con il Renate che passa in vantaggio già al 4’ minuto: su calcio d’angolo, Stagi svetta da solo e incorna di testa battendo l’incolpevole Stagni.

La reazione spallina non tarda ad arrivare e al 14’ si concretizza nella prima vera occasione: filtrante di Orlandi per Samaritani che lascia scorrere intelligentemente per Conte, il quale, a tu per tu con il portiere, calcia debolmente vanificando una ghiotta opportunità.

Al 21’ Tarolli prova ad impensierire l’estremo difensore avversario, ma la sua conclusione è preda di Rossi. Nella ripresa la Spal aumenta la pressione, conquistando numerosi calci d’angolo, ben quattro consecutivi tra il 72’ e l’82’, senza però riuscire a concretizzare. La beffa si completa al 94’, quando su calcio d’angolo Bassani fa da sponda per l’accorrente Pellegrino, che sigla il 2-0.