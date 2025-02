Giovanili spalline. Vola l’under 16 di Schiavon

Ci sono due squadre del settore giovanile biancazzurro che lottano per vincere il campionato di categoria. Innanzitutto la Spal Under 16 di mister Schiavon, che ha fatto letteralmente il vuoto alle proprie spalle. Nonostante la piccola frenata nell’ultimo turno, nel quale si è fatta rimontare fino al definitivo 3-3 dal Padova, la squadra di Eros comanda il girone B a +8 sul Vicenza e +9 proprio sui biancoscudati. Sta andando molto bene anche la Spal Under 17 di mister Corsi che lo scorso weekend ha travolto 4-0 la Virtus Verona. Il campionato in questa categoria è avvincente: Triestina prima a 39 punti, Vicenza seconda a -1, Spal terza a -2. Nell’ultima giornata, si registrano anche i successi della Spal Under 15 e della Spal Under 14.