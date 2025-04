Girandola di allenatori, il totale degli avvicendamenti sale a quota 18. Altri due esoneri: Reggio e Cosenza

Sono diciotto i cambi di panchina in B, da inizio settimana novità a Reggio Emilia e di nuovo a Cosenza, con due situazioni ancora in bilico in casa Sampdoria e Salernitana, dove a Semplici e Breda dovrebbe essere concessa un’altra chance. A Reggio Emilia il pesante ko col Sassuolo è costato il posto William Viali, giò sostituto da Davide Dionigi. La Reggiana ha anche ingaggiato lo svincolato attaccante Mattia Destro, ex Roma, Milan, Bologna. A Cosenza, in una situazione ormai disperata con i calabresi ultimi a -8 dai dai playout e quasi condannati, è stato richiamato l’ex tecnico aquilotto Massimiliano Alvini che era stato esonerato quattro partite fa per affidare la panchina all’accoppiata Tortelli-Belmonte che dopo un pari a Modena e un successo con la Reggiana, ha rimediato due ko con Catanzaro e a Pisa. In bilico come detto ma dovrebbero resistere ancora Leonardo Semplici a Genova (sondati Iachini, il ritorno di Pirlo e Andreazzoli) e Roberto Breda a Salerno (in lizza di nuovo Martusciello).